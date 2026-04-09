Зеленский: Сейчас Украина не имеет сильных гарантий безопасности

Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не имеет сильных гарантий безопасности. По его словам, из-за этого нельзя говорить о другом шаге в мирном процессе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время Конгресса местных и региональных властей.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина не может просто оставить территорию Донбасса, ведь россияне используют ее как плацдарм для дальнейшей оккупации.

Он отметил, что перед тем, как что-то делать, нужно иметь детальные гарантии безопасности. Пока у Украины их нет для того, чтобы говорить о другом шаге.

"При всем уважении президент (Дональд Трамп — ред.) не участвует в переговорах США, Украины и России. Я думаю, если бы он другие должностные лица были привлечены, тогда глубже разбирались, что такое клочок, а что такое реальная территория Украины. Она является важной, с точки зрения безопасности приоритетной, там где есть сильные оборонительные сооружения и проживает около 200 тысяч человек, которые знают, что такое оккупация. Каждый квадратный метр нашей земли... Это украинская земля, но при всем уважении ко всем партнерам, точно не их", — подчеркнул глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский рассказывал, что Дональд Трамп убежден, что для мира Украине надо отдать Донбасс. В США не видят других альтернативных методов перемирия, кроме как территориальных уступок со стороны Украины.

В то же время Кая Каллас заявила, что Путину нужен не только Донбасс. По ее словам, Кремль стремится достичь за столом переговоров того, чего не смог получить на поле боя.