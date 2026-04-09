Головна Новини дня Зеленський: Зараз Україна не має сильних гарантій безпеки

Дата публікації: 9 квітня 2026 16:10
Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна не має сильних гарантій безпеки. За його словами, через це не можна говорити про інший крок у мирному процесі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

Гарантії безпеки для України

Зеленський наголосив, що Україна не може просто залишити територію Донбасу, адже росіяни використають її як плацдарм для подальшої окупації.

Він наголосив, що перед тим, як щось робити, потрібно мати детальні гарантії безпеки. Поки що в України їх немає для того, аби говорити про інший крок.

"При всій повазі президент (Дональд Трамп — ред.) не бере участь у переговорах США, України та Росії. Я думаю, якби він інші посадові особи були залучені, тоді глибше розбирались, що таке клаптик, а що таке реальна територія України. Вона є важливою, з точки зору безпеки пріоритетною, там де є сильні оборонні споруди та проживає близько 200 тисяч людей, які знають, що таке окупація. Кожен квадратний метр нашої землі... Це українська земля, але при всій повазі до усіх партнерів, точно не їхня", — підкреслив глава держави. 

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський розповідав, що Дональд Трамп переконаний, що для миру Україні треба віддати Донбас. У США не бачать інших альтернативних методів перемир'я, окрім як територіальних поступок з боку України.

Водночас Кая Каллас заявила, що Путіну потрібен не тільки Донбас. За її словами, Кремль прагне досягти за столом переговорів того, чого не зміг здобути на полі бою.

Володимир Зеленський Донбас гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
