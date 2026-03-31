Каллас заявила, що Путіну потрібен не тільки Донбас

Кая Каллас. Фото: кадр з відео

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кайя Каллас заявила, що наміри Росії виходять далеко за межі Донбасу. Вона наголосила, що Кремль прагне досягти за столом переговорів того, чого не зміг здобути на полі бою.

Про це Каллас сказала під час неформального засідання міністрів закордонних справ у форматі "Україна-ЄС", передає Новини.LIVE.

Каллас про наміри Путіна захопити не лише Донбас

За її словами, європейські партнери чітко усвідомлюють ширші наміри російського керівництва.

"Росія хоче за столом переговорів отримати те, чого не може досягти військовим шляхом. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас", — підкреслила вона.

Каллас також звернула увагу на компромісів щодо територій, наголосивши, що йдеться не лише про географію, а насамперед про долі людей.

"Мир повинен бути справедливим. Коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій, це перш за все питання людей і того, що буде з цими людьми, як це ми бачили, що відбувалося в Бучі", — зазначила вона.

Водночас очільниця євродипломатії запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну. Йдеться, зокрема, про фінансову допомогу, подальше обмеження економічного потенціалу Росії та створення спеціального трибуналу для притягнення її до відповідальності.

Реакція Каллас на "злив" розмови Сіятро з Лавровим

Окремо Каллас прокоментувала ситуацію з оприлюдненим записом розмови між міністрами закордонних справ Угорщини та Росії. Вона наголосила, що європейські дипломати мають діяти в інтересах ЄС, а не третіх країн.

"Європейські міністри мають працювати на Європу, а не на Росію", — заявила Каллас.

Як писали Новини.LIVE, раніше в мережі з'явився запис телефонної розмови глави МЗС Угорщини Петера Сіярто з російським міністром Сергієм Лавровим. Під час неї сторони обговорювали можливість виключення із санкційного списку ЄС сестри російського олігарха Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлової, і угорський дипломат нібито пообіцяв посприяти у цьому питанні. Згодом Сіятро заявив, що "не бачить проблеми" у подібному спілкуванні.

Крім того, Каллас обговорила з президентом Володимиром Зеленським розблокування кредиту в 90 млрд євро для України. Як раніше заявила висока представниця ЄС, надання позики досі залишається під питанням через блокування рішення з боку Угорщини.