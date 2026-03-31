Каллас заявила, что Путину нужен не только Донбасс

Кайя Каллас. Фото: кадр из видео

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что намерения России выходят далеко за пределы Донбасса. Она подчеркнула, что Кремль стремится достичь за столом переговоров того, чего не смог получить на поле боя.

Об этом Каллас сказала во время неформального заседания министров иностранных дел в формате "Украина-ЕС", передает Новини.LIVE.

Каллас о намерениях Путина захватить не только Донбасс

По ее словам, европейские партнеры четко осознают более широкие намерения российского руководства.

"Россия хочет за столом переговоров получить то, чего не может достичь военным путем. Мы знаем, что Путину нужен не только Донбасс", — подчеркнула она.

Каллас также обратила внимание на компромиссы по территориям, подчеркнув, что речь идет не только о географии, а прежде всего о судьбах людей.

"Мир должен быть справедливым. Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как это мы видели, что происходило в Буче", — отметила она.

В то же время руководительница евродипломатии заверила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Речь идет, в частности, о финансовой помощи, дальнейшем ограничении экономического потенциала России и создании специального трибунала для привлечения ее к ответственности.

Реакция Каллас на "слив" разговора Сиятро с Лавровым

Отдельно Каллас прокомментировала ситуацию с обнародованной записью разговора между министрами иностранных дел Венгрии и России. Она подчеркнула, что европейские дипломаты должны действовать в интересах ЕС, а не третьих стран.

"Европейские министры должны работать на Европу, а не на Россию", — заявила Каллас.

Как писали Новини.LIVE, ранее в сети появилась запись телефонного разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с российским министром Сергеем Лавровым. Во время него стороны обсуждали возможность исключения из санкционного списка ЕС сестры российского олигарха Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой, и венгерский дипломат якобы пообещал посодействовать в этом вопросе. Впоследствии Сиятро заявил, что "не видит проблемы" в подобном общении.

Кроме того, Каллас обсудила с президентом Владимиром Зеленским разблокирование кредита в 90 млрд евро для Украины. Как ранее заявила высокая представительница ЕС, предоставление займа до сих пор остается под вопросом из-за блокирования решения со стороны Венгрии.