Зеленский: Трамп убежден, что для мира Украине надо отдать Донбасс для мира

Владимир Зеленский.

Соединенные Штаты могут усилить давление на Киев ради быстрого финала войны после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский предупредил, что команда Трампа не видит других альтернативных методов перемирия, кроме как территориальных уступок со стороны Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью для Axios, передает Новини.LIVE.

Трамп считает, что нет никакого другого выхода для окончания войны, кроме как сдача Донбасса

Администрация Дональда Трампа рассматривает сценарии завершения войны, которые предусматривают значительные территориальные уступки со стороны Киева. Президент Владимир Зеленский сообщил, что недавняя встреча украинских представителей с доверенными лицами американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Майами завершилась безрезультатно.

По словам главы государства, сейчас Вашингтон сейчас сосредоточен на Ближнем Востоке, однако после стабилизации ситуации вокруг Ирана на Украину снова начнут давить.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также:

По мнению главы государства, американские политики пока не осознают, насколько рискованным является такой план для будущего Украины. При этом он подчеркнул, что пока Вашингтон ищет компромиссы с Кремлем, сама Россия активно помогает врагам США.

В частности, Москва полностью поддерживает иранский режим. Российская сторона передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз и учит иранцев использовать беспилотники, опираясь на свой опыт в войне против Украины. Таким образом, пока от Украины требуют уступок, агрессор укрепляет позиции на Ближнем Востоке.

Как отмечал ранее Новини.LIVE, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин убежден, что заставить Россию сесть за стол реальных переговоров будет возможно лишь тогда, когда ВСУ остановят наступление армии РФ.

Владимир Зеленский категорически отвергает территориальные уступки. Он считает, что Россия только усилит наступление после сдачи Донбасса, который, между прочим, имеет много мощных фортификаций и укреплений ВСУ по территории.

Между тем Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мир до наступления промежуточных выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. Он традиционно обвиняет Зеленского в нежелании установить перемирие и отвергает возражения, что сдача Донбасса является стратегическим поражением и опасностью для дальнейшего существования Украины.

В то же время, как отмечали Новини.LIVE, по данным соцопроса КМИС, более 60% опрошенных украинцев готовы на территориальные уступки ради мира, но при этом Украина вступает в ЕС и получает гарантии безопасности. Кроме того, они одобрительно реагируют на идею проведения референдума о дальнейшей судьбе восточных регионов.