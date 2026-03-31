Зеленський: Трамп переконаний, що для миру Україні треба віддати Донбас

Сполучені Штати можуть посилити тиск на Київ заради швидкого фіналу війни після завершення конфлікту на Близькому Сході. Володимир Зеленський попередив, що команда Трампа не бачить інших альтернативних методів перемир'я, окрім як територіальних поступок з боку України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для Axios, передає Новини.LIVE.

Трамп вважає, що немає ніякого іншого виходу для закінчення війни, окрім як здача Донбасу

Адміністрація Дональда Трампа розглядає сценарії завершення війни, які передбачають значні територіальні поступки з боку Києва. Президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавня зустріч українських представників із довіреними особами американського лідера Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у Маямі завершилася безрезультатно.

За словами глави держави, наразі Вашингтон наразі зосереджений на Близькому Сході, проте після стабілізації ситуації навколо Ірану на Україну знову почнуть тиснути.

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", — заявив Володимир Зеленський.

На думку глави держави, американські політики поки не усвідомлюють, наскільки ризикованим є такий план для майбутнього України. При цьому він наголосив, що поки Вашингтон шукає компроміси з Кремлем, сама Росія активно допомагає ворогам США.

Зокрема, Москва повністю підтримує іранський режим. Російська сторона передає Тегерану супутникові знімки американських військових баз та навчає іранців використовувати безпілотники, спираючись на свій досвід у війні проти України. Таким чином, поки від України вимагають поступок, агресор зміцнює позиції на Близькому Сході.

Як зазначав раніше Новини.LIVE, заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін переконаний, що змусити Росію сісти за стіл реальних переговорів буде можливо лише тоді, коли ЗСУ зупинять наступ армії РФ.

Володимир Зеленський категорично відкидає територіальні поступки. Він вважає, що Росія лише посилить наступ після здачі Донбасу, який, між іншим, має багато потужних фортифікацій та укріплень ЗСУ по території.

Тим часом Дональд Трамп хоче, щоб Україна та Росія підписали мир до настання проміжних виборів в США, які мають відбутися 3 листопада. Він традиційно звинувачує Зеленського у небажанні встановити перемир'я та відкидає заперечення, що здача Донбасу є стратегічною поразкою та небезпекою для подальшого існування України.

Водночас, як зазначали Новини.LIVE, за даними соцопитування КМІС, понад 60% опитаних українців готові на територіальні поступки заради миру, але при цьому Україна вступає ЄС та отримує гарантії безпеки. Окрім того, вони схвально реагують на ідею проведення референдуму про подальшу долю східних регіонів.