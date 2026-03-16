Головна Новини дня Понад 60% українців підтримують мир з поступками територіями

Понад 60% українців підтримують мир з поступками територіями

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 13:44
Понад 60% українців підтримують мир з поступками територіями
Українці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

61% українців підтримують встановлення миру з територіальними компромісами, вступом в ЄС і економічною відбудовою. Водночас 50% українців "за" ідею референдуму щодо миру. Більшість громадян готові взяти участь у такому голосуванні. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Реклама
Читайте також:

Скільки українців готові на мир з територіальними поступками

Як свідчать результати опитування, порівняно із серединою січня 2026 року кількість тих, хто підтримує проведення референдуму, зменшилася з 55% до 50%. Водночас частка противників такої ідеї зросла з 32% до 40%.

Опитування українців про проведення референдуму щодо миру. Фото: скриншот/КМІС

Окремо соціологи проаналізували ставлення українців до можливого компромісного сценарію — виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

За даними КМІС, станом на середину лютого 2026 року 57% українців вважали таку пропозицію категорично неприйнятною. Ще 36% заявили, що могли б її схвалити, хоча переважно без ентузіазму.

Опитування українців щодо мирної угоди. Фото: скриншот/КМІС

Саме серед тих, хто готовий погодитися на такий сценарій, підтримка ідеї референдуму є значно вищою. Зокрема, 71% із них позитивно ставляться до проведення референдуму, тоді як 25% виступають проти.

Натомість серед респондентів, які категорично не приймають варіант обміну Донбасу на безпекові гарантії, лише 39% підтримують референдум, 48% — проти, а ще 13% не визначилися зі своєю позицією.

Також українців запитали, чи готові вони особисто взяти участь у такому голосуванні. 64% опитаних погодилися: 31% заявили, що точно проголосували б, 33% — що швидше взяли б участь. Водночас 30% опитаних зазначили, що скоріше або точно не братимуть участі у голосуванні.

Опитування українців про голосування на референдумі. Фото: скриншот/КМІС

Останніми місяцями активно обговорюється потенційна мирна угода між Україною та Росією. Відомо, що йдеться про різні сценарії завершення війни — від припинення вогню по лінії фронту до більш комплексної домовленості, яка могла б включати міжнародні гарантії безпеки, довгострокову військову підтримку України та механізми контролю за дотриманням домовленостей.

Однак питання з тимчасово окупованими територіями, зокрема з Донбасом, є найскладнішим у діалозі між сторонами. Росія вимагає виведення українських військових з регіону, а в обмін Україна отримає чіткі безпекові зобов'язання з боку США та європейських партнерів.

Проте позиція української влади залишається незмінною і в Києві притримуються думки, що жодних рішень щодо територій України не може бути без України, а будь-які домовленості мають базуватися на принципах суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права.

Україна, США та Росія проводять тристоронні переговори, аби дійти до спільної думки та фіналізувати угоду. Однак Росія не йде на компроміси. За словами Володимира Зеленський, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у закінченні війни

опитування перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
