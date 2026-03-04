Заява Мерца у Вашингтоні — жодних нових поступок щодо територій

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі у Вашингтоні заявив, що Україна не погодиться на жодні нові територіальні поступки. За його словами, у розмові з президентом США він показав карти лінії фронту та доступу України до Чорного моря, щоб пояснити критичність моменту.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами Reuters, повідомляє Новини.LIVE.

Фрідріх Мерц виступив категорично проти територіальних поступок Росії

Фрідріх Мерц повідомив, що після візиту до Вашингтона має чітке відчуття: адміністрація США тепер значно краще розуміє, наскільки критичним є поточний час для України.

"Я залишаю Вашингтон з глибоким враженням, що адміністрація США чітко розуміє, що поставлено на карту в Україні і що ця країна не може робити більше поступок щодо території. Це лише та частина, яка окупована Росією військово і не більше. Я пояснив цю ситуацію президенту, використавши карту лінії фронту та карту доступу України до Чорного моря", — заявив Фрідріх Мерц.

Мерц також підкреслив, що позиція щодо територій України — це не окрема думка, а спільна тверда лінія європейських союзників. Він стверджує, що доніс її у Білому домі, і тепер у Вашингтоні чіткіше розуміють, яка ситуація склалася для безпеки України і для майбутнього всієї Європи.

Зазначимо, що Росія нещодавно пригрозила, що вийде з переговорного треку, якщо Україна не здасть Донбас. Володимир Зеленський відреагував на заяви Кремля.

Також глава України відповів, чи погодиться на обмін територіями, щоб Росія звільнила прикордонні області в Україні від своїх військ за Донбас.