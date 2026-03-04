Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Позиція Європи незмінна — Мерц про територіальні поступки України

Позиція Європи незмінна — Мерц про територіальні поступки України

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 07:34
Заява Мерца у Вашингтоні — жодних нових поступок щодо територій
Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі у Вашингтоні заявив, що Україна не погодиться на жодні нові територіальні поступки. За його словами, у розмові з президентом США він показав карти лінії фронту та доступу України до Чорного моря, щоб пояснити критичність моменту.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами Reuters, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Фрідріх Мерц виступив категорично проти територіальних поступок Росії

Фрідріх Мерц повідомив, що після візиту до Вашингтона має чітке відчуття: адміністрація США тепер значно краще розуміє, наскільки критичним є поточний час для України.

"Я залишаю Вашингтон з глибоким враженням, що адміністрація США чітко розуміє, що поставлено на карту в Україні і що ця країна не може робити більше поступок щодо території. Це лише та частина, яка окупована Росією військово і не більше. Я пояснив цю ситуацію президенту, використавши карту лінії фронту та карту доступу України до Чорного моря", — заявив Фрідріх Мерц. 

Мерц також підкреслив, що позиція щодо територій України — це не окрема думка, а спільна тверда лінія європейських союзників. Він стверджує, що доніс її у Білому домі, і тепер у Вашингтоні чіткіше розуміють, яка ситуація склалася для безпеки України і для майбутнього всієї Європи.

Зазначимо, що Росія нещодавно пригрозила, що вийде з переговорного треку, якщо Україна не здасть Донбас. Володимир Зеленський відреагував на заяви Кремля. 

Також глава України відповів, чи погодиться на обмін територіями, щоб Росія звільнила прикордонні області в Україні від своїх військ за Донбас. 

США Донбас Європа війна в Україні Росія Фрідріх Мерц
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації