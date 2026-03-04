Видео
В Белом доме обсудили карты фронта Украины — детали от Мерца

Дата публикации 4 марта 2026 07:34
Украина не согласится на новые территориальные уступки — Мерц
Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Фридрих Мерц в Вашингтоне донес до Белого дома позицию европейских союзников по территориям Украины и говорит, что в США ее услышали. Политик подчеркнул, что речь может идти только о территориях, которые уже фактически оккупированы Россией, и не более того.

Об этом он заявил во время общения с журналистами Reuters, сообщает Новини.LIVE.

Фридрих Мерц выступил категорически против территориальных уступок России

Фридрих Мерц сообщил, что после визита в Вашингтон имеет четкое ощущение: администрация США теперь значительно лучше понимает, насколько критическим является текущее время для Украины.

"Я покидаю Вашингтон с глубоким впечатлением, что администрация США четко понимает, что поставлено на карту в Украине и что эта страна не может делать больше уступок по территории. Это лишь та часть, которая оккупирована Россией военно и не более. Я объяснил эту ситуацию президенту, использовав карту линии фронта и карту доступа Украины к Черному морю", — заявил Фридрих Мерц.

Мерц также подчеркнул, что позиция по территориям Украины - это не отдельное мнение, а общая твердая линия европейских союзников. Он утверждает, что донес ее в Белом доме, и теперь в Вашингтоне четче понимают, какая ситуация сложилась для безопасности Украины и для будущего всей Европы.

Отметим, что Россия недавно пригрозила, что выйдет из переговорного трека, если Украина не сдаст Донбасс. Владимир Зеленский отреагировал на заявления Кремля.

Также глава Украины ответил, согласится ли на обмен территориями, чтобы Россия освободила приграничные области в Украине от своих войск за Донбасс.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
