Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Более 60% украинцев поддерживают мир с уступками территориями

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 13:44
Украинцы на улице. Фото: Новини.LIVE

61% украинцев поддерживают установление мира с территориальными компромиссами, вступлением в ЕС и экономическим восстановлением. В то же время 50% украинцев "за" идею референдума по миру. Большинство граждан готовы принять участие в таком голосовании.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Реклама
Как свидетельствуют результаты опроса, по сравнению с серединой января 2026 года количество тех, кто поддерживает проведение референдума, уменьшилось с 55% до 50%. В то же время доля противников такой идеи выросла с 32% до 40%.

Україні готові поступитися територіями заради миру
Опрос украинцев о проведении референдума по миру. Фото: скриншот/КМИС

Отдельно социологи проанализировали отношение украинцев к возможному компромиссному сценарию — выводу украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

По данным КМИС, по состоянию на середину февраля 2026 года 57% украинцев считали такое предложение категорически неприемлемым. Еще 36% заявили, что могли бы его одобрить, хотя преимущественно без энтузиазма.

Опрос украинцев относительно мирного соглашения. Фото: скриншот/КМИС

Именно среди тех, кто готов согласиться на такой сценарий, поддержка идеи референдума значительно выше. В частности, 71% из них положительно относятся к проведению референдума, тогда как 25% выступают против.

Зато среди респондентов, которые категорически не принимают вариант обмена Донбасса на гарантии безопасности, только 39% поддерживают референдум, 48% — против, а еще 13% не определились со своей позицией.

Также украинцев спросили, готовы ли они лично принять участие в таком голосовании. 64% опрошенных согласились: 31% заявили, что точно проголосовали бы, 33% — что скорее приняли бы участие. В то же время 30% опрошенных отметили, что скорее или точно не будут участвовать в голосовании.

Референдум щодо мирної угоди
Опрос украинцев о голосовании на референдуме. Фото: скриншот/КМИС

Мирное соглашение для Украины: что известно

В последние месяцы активно обсуждается потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией. Известно, что речь идет о различных сценариях завершения войны — от прекращения огня по линии фронта до более комплексной договоренности, которая могла бы включать международные гарантии безопасности, долгосрочную военную поддержку Украины и механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

Однако вопрос с временно оккупированными территориями, в частности с Донбассом, является самым сложным в диалоге между сторонами. Россия требует вывода украинских военных из региона, а в обмен Украина получит четкие обязательства по безопасности со стороны США и европейских партнеров.

Однако позиция украинской власти остается неизменной и в Киеве придерживаются мнения, что никаких решений по территориям Украины не может быть без Украины, а любые договоренности должны базироваться на принципах суверенитета, территориальной целостности и международного права.

Украина, США и Россия проводят трехсторонние переговоры, чтобы прийти к общему мнению и финализировать соглашение. Однако Россия не идет на компромиссы. По словам Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны.

опрос перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации