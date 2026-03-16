Более 60% украинцев поддерживают мир с уступками территориями

61% украинцев поддерживают установление мира с территориальными компромиссами, вступлением в ЕС и экономическим восстановлением. В то же время 50% украинцев "за" идею референдума по миру. Большинство граждан готовы принять участие в таком голосовании.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Реклама

Как свидетельствуют результаты опроса, по сравнению с серединой января 2026 года количество тех, кто поддерживает проведение референдума, уменьшилось с 55% до 50%. В то же время доля противников такой идеи выросла с 32% до 40%.

Отдельно социологи проанализировали отношение украинцев к возможному компромиссному сценарию — выводу украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

По данным КМИС, по состоянию на середину февраля 2026 года 57% украинцев считали такое предложение категорически неприемлемым. Еще 36% заявили, что могли бы его одобрить, хотя преимущественно без энтузиазма.

Именно среди тех, кто готов согласиться на такой сценарий, поддержка идеи референдума значительно выше. В частности, 71% из них положительно относятся к проведению референдума, тогда как 25% выступают против.

Зато среди респондентов, которые категорически не принимают вариант обмена Донбасса на гарантии безопасности, только 39% поддерживают референдум, 48% — против, а еще 13% не определились со своей позицией.

Также украинцев спросили, готовы ли они лично принять участие в таком голосовании. 64% опрошенных согласились: 31% заявили, что точно проголосовали бы, 33% — что скорее приняли бы участие. В то же время 30% опрошенных отметили, что скорее или точно не будут участвовать в голосовании.

В последние месяцы активно обсуждается потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией. Известно, что речь идет о различных сценариях завершения войны — от прекращения огня по линии фронта до более комплексной договоренности, которая могла бы включать международные гарантии безопасности, долгосрочную военную поддержку Украины и механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

Однако вопрос с временно оккупированными территориями, в частности с Донбассом, является самым сложным в диалоге между сторонами. Россия требует вывода украинских военных из региона, а в обмен Украина получит четкие обязательства по безопасности со стороны США и европейских партнеров.

Однако позиция украинской власти остается неизменной и в Киеве придерживаются мнения, что никаких решений по территориям Украины не может быть без Украины, а любые договоренности должны базироваться на принципах суверенитета, территориальной целостности и международного права.

Украина, США и Россия проводят трехсторонние переговоры, чтобы прийти к общему мнению и финализировать соглашение. Однако Россия не идет на компромиссы. По словам Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны.