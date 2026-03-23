Жорін назвав зупинення просування росіян на фронті шляхом до миру

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін вважає, що Росія сьогодні не зацікавлена у мирних перемовинах. На його думку, переговори стануть реальними лише після того, як українські Сили оборони зможуть зупинити просування російських військ. Наразі, на його думку, переговори відбуваються, але їхній ефект обмежений через відсутність готовності Росії змінювати свої позиції.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Максима Жоріна в інтерв'ю YouTube-каналу "Армія Медіа".

Читайте також:

Жорін про незацікавленість РФ у переговорах щодо миру

Максим Жорін підкреслив, що наразі Росія не демонструє зацікавленості у перемовинах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.

За його словами, лише зупинка російського просування на фронті змусить країну-агресора серйозно брати участь у переговорах щодо завершення війни.

"Якщо рухатись фронт хоч трохи буде, то вони будуть заганяти туди ще і ще нові сили", — пояснив Жорін.

Водночас він додав, що Україна здатна зупинити ворога і змістити баланс на фронті:

"Я вірю в те, що ми, на сьогоднішній день, могли б зупинити їх. І це дійсно буде інша історія. Якщо вони перестануть рухатися, і вже не зможуть просуватися на жодному з напрямків, то тоді мобілізувати навіть їх народ буде складно.

І тоді буде зовсім інший тон розмови на перемовинах, які зараз відбуваються. Сьогодні це все виглядає як процес заради процесу"

Крім того, Жорін висловив співчуття людям, які очікують на результати після кожного нового раунду переговорів:

"Мені дуже шкода людей, які щоразу чекають новий раунд перемовин як Новий рік чи свято якесь, а потім розчаровуються... Росіяни не проявляють жодної зацікавленості, попри їхній публічний образ, що вони нібито готові до чогось. Але по факту вони стоять на тому, на чому й були, і міняти нічого не планують...

Коли не зможуть наступати й перейдуть в оборону, то тоді й обличчя на перемовинах зміняться, і тон розмови".

За його словами, наразі Росія не готова змінювати свої позиції, і будь-які переговори відбуваються лише формально.

Заступник командира Третього армійського корпусу зазначив, що за весь час війни Росія жодного разу не досягла очікуваних цілей, проте все ж демонструє певні результати, просуваючись на полі бою.

"Так, не з тією швидкістю, з якою вони б хотіли, не з тими втратами, які планували собі, але все ж вони рухаються. І маємо констатувати, що росіяни, хоч і не бажаний ними, але проте успіх мають", — сказав підполковник ЗСУ.

Нещодавно Жорін пригадав перший політ українських гвинтокрилів у оточений Маріуполь чотири роки тому, 21 березня 2022 року. Він брав участь в організації цієї важливої операції разом із ГУР та армійською авіацією. Політ дозволив доставити зброю та медикаменти, евакуювати важко поранених і дав оборонцям "Азовсталі" важливу моральну підтримку.

Раніше Жорін заявляв, що зупинка просування російських військ є ключовим для зміни ситуації на фронті та посилення позицій України. На його думку, важливо не лише завдавати втрат противнику, а й будувати надійну систему оборони.