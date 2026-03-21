Жорін пригадав, як 4 роки тому відбувся перший політ у Маріуполь

Максим Жорін. Фото: УНІАН

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пригадав, як рівно чотири роки тому, 21 березня 2022 року, відбувся перший політ на гвинтокрилах в оточений Маріуполь у Донецькій області. Відомо, що він брав участь в організації операції.

Перший політ українських воїнів на гвинтокрилах в оточений Маріуполь

"Буквально за кілька днів після того, як Андрій Білецький запропонував цю ідею, разом з ГУР та армійською авіацією ми спланували та організували перший політ", — зазначив Жорін.

За його словами, операція мала надзвичайно велике значення. Зокрема, відбулася передача зброї, медикаментів, евакуація важких поранених. Крім того, людям на оточеній "Азовсталі" операція дала надію, сили та критично важливу моральну підтримку.

"Я пишаюсь бійцями на той момент підрозділу ССО Азов (сьогодні — Третього армійського корпусу), які рвались летіти в Маріуполь, абсолютно точно усвідомлюючи, що це квиток в один кінець", — додав заступник командира Третього армійського корпусу.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Що відомо про операцію, яка відбулася 21 березня 2022 року

Гелікоптери Мі-8 здійснили прорив до "Азовсталі", доставивши боєприпаси, медикаменти та підкріплення, а на зворотному шляху евакуювали поранених.

Відомо, що пілоти летіли на гранично низькій висоті, аби уникнути ППО противника.

Один зі спецпризначенців ГУР Роман із позивним "Флінт", який брав участь в авіапрориві до Маріуполя, розповідав про операцію.

Гелікоптери летіли у режимі радіомовчання прямо над головами російських окупантів. "Флінт" каже, що можна було побачити обличчя загарбників.

"Головним критерієм для участі в операції було бажання бійця. Точного протоколу дій на той момент не існувало, бо це була перша операція, перший рейс", ― розповів розвідник.

