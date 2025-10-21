Львова-Бєлова розповіла про викрадену дитину - деталі

Російська Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Фото: кадр з відео

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова розповіла, як "перевиховала" всиновленого українського підлітка. Його було викрадено з Маріуполя.

Фрагмент відео показали у Центрі протидії дезінформації у Telegram у вівторок, 21 жовтня.

Львова-Бєлова про викрадену дитину

За її словами, хлопець ненавидів Росію і співав українські пісні, однак після перебування в її сім'ї його свідомість змінилася.

"Вони досі продовжують свою міфологію, що ми насильно вивозимо дітей, змінюємо їхню ідентичність, перевиховуємо у російському патріотизмі. Це було однією з причин ордера на арешт. Тому що я викрала маріупольську дитину, взяла його у свою сім’ю — настільки зухвало поводжуся…" — стверджує російська омбудсменка.

За словами Марусі Львової-Бєлової, підліток "ускладнив загальний сімейний фон" через посттравматичний синдром, що розвинувся після пережитих обстрілів у рідному місті. Вона також заявила, що хлопець мав "особливе ставлення до Росії", яке, за її словами, нібито формувалося у маріупольських школах.

"Він мені завжди говорив: "Я тебе люблю, ти мати. А все інше — Москва, Росія — мене дратує". Весь час були істерики…" — розповіла російська омбудсменка.

Вона зазначає, що змогла впоратися з його поведінкою завдяки "любові".

"Він постійно сидів на проукраїнських сайтах, читав всю цю пропаганду, бувши вже у моїй родині. Я, коли це бачила, казала: "Ти вже приїхав до Росії, треба якось змінювати ставлення", — розповідає Львова-Бєлова.

За її словами, Пилип говорив, що любить Україну, та співав українські пісні. Але "поступово почалася зміна свідомості", і він почав відходити від "української пропаганди".

Раніше стало відомо, що група американського дослідника Натаніеля Реймонда встановила, що Росія викрала щонайменше 35 тисяч українських дітей. Значна частина з них утримується в таборах, а деяких демонструють на онлайн-платформах для усиновлення, перетворюючи дітей на фактично "живий товар".

А також Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія викрала десятки тисяч українських дітей. За його словами, ця кількість підтверджена документально і свідчить про системний характер злочинів проти української молоді.