Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Омбудсменка РФ похизувалася, як "перевиховала" дитину з Маріуполя

Омбудсменка РФ похизувалася, як "перевиховала" дитину з Маріуполя

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:27
Оновлено: 17:31
Львова-Бєлова розповіла про викрадену дитину - деталі
Російська Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Фото: кадр з відео

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова розповіла, як "перевиховала" всиновленого українського підлітка. Його було викрадено з Маріуполя.

Фрагмент відео показали у Центрі протидії дезінформації у Telegram у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Львова-Бєлова про викрадену дитину

За її словами, хлопець ненавидів Росію і співав українські пісні, однак після перебування в її сім'ї його свідомість змінилася. 

"Вони досі продовжують свою міфологію, що ми насильно вивозимо дітей, змінюємо їхню ідентичність, перевиховуємо у російському патріотизмі. Це було однією з причин ордера на арешт. Тому що я викрала маріупольську дитину, взяла його у свою сім’ю — настільки зухвало поводжуся…" — стверджує російська омбудсменка. 

За словами Марусі Львової-Бєлової, підліток "ускладнив загальний сімейний фон" через посттравматичний синдром, що розвинувся після пережитих обстрілів у рідному місті. Вона також заявила, що хлопець мав "особливе ставлення до Росії", яке, за її словами, нібито формувалося у маріупольських школах.

"Він мені завжди говорив: "Я тебе люблю, ти мати. А все інше — Москва, Росія — мене дратує". Весь час були істерики…" — розповіла російська омбудсменка.

Вона зазначає, що змогла впоратися з його поведінкою завдяки "любові".

"Він постійно сидів на проукраїнських сайтах, читав всю цю пропаганду, бувши вже у моїй родині. Я, коли це бачила, казала: "Ти вже приїхав до Росії, треба якось змінювати ставлення", — розповідає Львова-Бєлова.

За її словами, Пилип говорив, що любить Україну, та співав українські пісні. Але "поступово почалася зміна свідомості", і він почав відходити від "української пропаганди".

Раніше стало відомо, що група американського дослідника Натаніеля Реймонда встановила, що Росія викрала щонайменше 35 тисяч українських дітей. Значна частина з них утримується в таборах, а деяких демонструють на онлайн-платформах для усиновлення, перетворюючи дітей на фактично "живий товар".

А також Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія викрала десятки тисяч українських дітей. За його словами, ця кількість підтверджена документально і свідчить про системний характер злочинів проти української молоді.

діти викрадення Маріуполь
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації