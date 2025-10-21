Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Омбудсмен РФ похвасталась, как перевоспитала ребенка из Мариуполя

Омбудсмен РФ похвасталась, как перевоспитала ребенка из Мариуполя

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:27
обновлено: 17:31
Львова-Белова рассказала о похищенном ребенке - детали
Российская Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Фото: кадр из видео

Российская Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как "перевоспитывала" усыновленного украинского подростка. Он был похищен из Мариуполя.

Фрагмент видео показали в Центре противодействия дезинформации в Telegram во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Львова-Белова о похищенном ребенке

По ее словам, парень ненавидел Россию и пел украинские песни, однако после пребывания в ее семье его сознание изменилось.

"Они до сих пор продолжают свою мифологию, что мы насильно вывозим детей, меняем их идентичность, перевоспитываем в российском патриотизме. Это было одной из причин ордера на арест. Потому что я похитила мариупольского ребенка, взяла его в свою семью — настолько вызывающе себя веду..." — утверждает российский омбудсмен.

По словам Маруси Львовой-Беловой, подросток "осложнил общий семейный фон" из-за посттравматического синдрома, развившегося после пережитых обстрелов в родном городе. Она также заявила, что парень имел "особое отношение к России", которое, по ее словам, якобы формировалось в мариупольских школах.

"Он мне всегда говорил: "Я тебя люблю, ты мать. А все остальное — Москва, Россия — меня раздражает". Все время были истерики..." — рассказала российский омбудсмен.

Она отмечает, что смогла справиться с его поведением благодаря "любви".

"Он постоянно сидел на проукраинских сайтах, читал всю эту пропаганду, будучи уже в моей семье. Я, когда это видела, говорила: "Ты уже приехал в Россию, надо как-то менять отношение", — рассказывает Львова-Белова.

По ее словам, Филипп говорил, что любит Украину, и пел украинские песни. Но "постепенно началось изменение сознания", и он начал отходить от "украинской пропаганды".

Ранее стало известно, что группа американского исследователя Натаниэля Реймонда установила, что Россия похитила по меньшей мере 35 тысяч украинских детей. Значительная часть из них содержится в лагерях, а некоторых демонстрируют на онлайн-платформах для усыновления, превращая детей в фактически "живой товар".

А также Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия похитила десятки тысяч украинских детей. По его словам, это количество подтверждено документально и свидетельствует о системном характере преступлений против украинской молодежи.

дети похищение Мариуполь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации