Львова-Белова рассказала о похищенном ребенке - детали

Российская Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Фото: кадр из видео

Российская Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как "перевоспитывала" усыновленного украинского подростка. Он был похищен из Мариуполя.

Фрагмент видео показали в Центре противодействия дезинформации в Telegram во вторник, 21 октября.

Львова-Белова о похищенном ребенке

По ее словам, парень ненавидел Россию и пел украинские песни, однако после пребывания в ее семье его сознание изменилось.

"Они до сих пор продолжают свою мифологию, что мы насильно вывозим детей, меняем их идентичность, перевоспитываем в российском патриотизме. Это было одной из причин ордера на арест. Потому что я похитила мариупольского ребенка, взяла его в свою семью — настолько вызывающе себя веду..." — утверждает российский омбудсмен.

По словам Маруси Львовой-Беловой, подросток "осложнил общий семейный фон" из-за посттравматического синдрома, развившегося после пережитых обстрелов в родном городе. Она также заявила, что парень имел "особое отношение к России", которое, по ее словам, якобы формировалось в мариупольских школах.

"Он мне всегда говорил: "Я тебя люблю, ты мать. А все остальное — Москва, Россия — меня раздражает". Все время были истерики..." — рассказала российский омбудсмен.

Она отмечает, что смогла справиться с его поведением благодаря "любви".

"Он постоянно сидел на проукраинских сайтах, читал всю эту пропаганду, будучи уже в моей семье. Я, когда это видела, говорила: "Ты уже приехал в Россию, надо как-то менять отношение", — рассказывает Львова-Белова.

По ее словам, Филипп говорил, что любит Украину, и пел украинские песни. Но "постепенно началось изменение сознания", и он начал отходить от "украинской пропаганды".

Ранее стало известно, что группа американского исследователя Натаниэля Реймонда установила, что Россия похитила по меньшей мере 35 тысяч украинских детей. Значительная часть из них содержится в лагерях, а некоторых демонстрируют на онлайн-платформах для усыновления, превращая детей в фактически "живой товар".

А также Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия похитила десятки тысяч украинских детей. По его словам, это количество подтверждено документально и свидетельствует о системном характере преступлений против украинской молодежи.