Україна
Расследователь рассказал, что РФ делает с украинскими детьми

Расследователь рассказал, что РФ делает с украинскими детьми

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 16:09
РФ похитила в Украине 35 тысяч детей
Дети из Украины. Фото: Depositphotos

Команда американского исследователя Натаниэля Реймонда обнаружила, что РФ похитила по меньшей мере 35 тысяч украинских детей. Анализ провели с помощью спутниковых снимков и российских сайтов.

Видео опубликовала американская телерадиосеть CBS.

Читайте также:

Самое большое похищение со времен Второй мировой войны

Реймонд назвал это крупнейшим похищением со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что часть детей выставляют онлайн для усыновления, другие проходят через лагеря — некоторых заставляют позировать с вооружением и подвергают милитаризации.

Эти лагеря создаются для того, чтобы сделать детей пророссийскими и подготовить частично к военному воспитанию.

"На обращении Украины к ООН мы встретили украинского мальчика Илью, который видел, как мать погибла от российского удара. Раненого, его научили русскому и заставили сказать на камеру "Слава России", — рассказал Реймонд.

Исследователь добавил, что отслеживать судьбы вывезенных детей стало сложнее после сокращения зарубежной помощи, но активную поддержку дают волонтеры и украинско-американские общины.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУР получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей.

Также заявление о похищении украинских детей сделал президент Украины Владимир Зеленский.

США дети Украина депортация детей война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
