РФ похитила в Украине 35 тысяч детей

Расследователь рассказал, что РФ делает с украинскими детьми
Команда американского исследователя Натаниэля Реймонда обнаружила, что РФ похитила по меньшей мере 35 тысяч украинских детей. Анализ провели с помощью спутниковых снимков и российских сайтов.
Видео опубликовала американская телерадиосеть CBS.
Самое большое похищение со времен Второй мировой войны
Реймонд назвал это крупнейшим похищением со времен Второй мировой войны.
Отмечается, что часть детей выставляют онлайн для усыновления, другие проходят через лагеря — некоторых заставляют позировать с вооружением и подвергают милитаризации.
Эти лагеря создаются для того, чтобы сделать детей пророссийскими и подготовить частично к военному воспитанию.
"На обращении Украины к ООН мы встретили украинского мальчика Илью, который видел, как мать погибла от российского удара. Раненого, его научили русскому и заставили сказать на камеру "Слава России", — рассказал Реймонд.
Исследователь добавил, что отслеживать судьбы вывезенных детей стало сложнее после сокращения зарубежной помощи, но активную поддержку дают волонтеры и украинско-американские общины.
Напомним, ранее сообщалось, что ГУР получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей.
Также заявление о похищении украинских детей сделал президент Украины Владимир Зеленский.
