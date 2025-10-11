Відео
Відео

Розслідувач із США розповів, що РФ робить з українськими дітьми

Розслідувач із США розповів, що РФ робить з українськими дітьми

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 16:09
РФ викрала з України 35 тисяч дітей
Діти з України. Фото: Depositphotos

Команда американського дослідника Натаніеля Реймонда виявила, що РФ викрала щонайменше 35 тисяч українських дітей. Аналіз провели за допомогою супутникових знімків та російських сайтів.

Відео опублікувала американська телерадіомережа CBS.

Читайте також:

Найбільше викрадення з часів Другої світової

Реймонд назвав це найбільшим викраденням з часів Другої світової війни.

Зазначається, що частину дітей виставляють онлайн для усиновлення, інші проходять через табори — деяких змушують позувати з озброєнням і піддають мілітаризації.

Ці табори створюються для того, щоб зробити дітей проросійськими та підготувати частково до військового виховання. 

"На зверненні України до ООН ми зустріли українського хлопчика Іллю, який бачив, як мати загинула від російського удару. Пораненого, його навчили російської і змусили сказати на камеру "Слава Росії", — розповів Реймонд.

Дослідник додав, що відстежувати долі вивезених дітей стало складніше після скорочення закордонної допомоги, але активну підтримку дають волонтери та українсько-американські громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУР отримало нові докази викрадення росіянами українських дітей.

Також заяву щодо викрадення українських дітей зробив президент України Володимир Зеленський.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
