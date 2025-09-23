Відео
Головна Новини дня Росія не надає інформації про викрадених дітей — Зеленський

Дата публікації: 23 вересня 2025 19:15
Зеленський заявив, що РФ не надає інформації про викрадених дітей
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відмовляється надавати реальну інформацію про викрадених нею українських дітей. Глава держави наголосив, що всі причетні до викрадення українських дітей будуть під санкціями.

Про це Володимир Зеленський сказав під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

РФ не хоче інформувати про викрадених дітей — Зеленський

Сьогодні, 23 вересня, під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відмовляється надавати правдиву інформацію про викрадених нею українських дітей.

Крім того, лідер України наголосив, що всі причетні до викрадення або депортації українських дітей будуть під санкціями.

"Кожен в РФ, хто залучений до викрадення дітей, до їхньої переосвіти та знущань, будуть під санкціями. Санкційні пакети ніколи не легкі, але додавання тих, хто винен у злочинах, посилює цю роботу та дає їй моральну силу.

В Туреччині ми дали представникам РФ первинний список з 339 дітьми, чіткі дані — невелика частина з тих тисяч дітей, яких ми маємо зберегти. Станом на зараз Росія майже нічого не зробила. Навіть не надала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати інформацію нам та міжнародним організаціям", — розповів Зеленський.

Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.

Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
