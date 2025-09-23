Відео
Головна Новини дня Зеленський виступив із заявою щодо викрадення дітей Росією

Зеленський виступив із заявою щодо викрадення дітей Росією

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 18:56
Зеленський зробив заяву про викрадення Росією дітей
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо викрадення українських дітей Росією. Глава держави зазначив, що тисячі й тисячі наших дітей є жертвами російського подвійного злочину.

Про це Володимир Зеленський сказав під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Зеленський про викрадення українських дітей Росією

Сьогодні, 23 вересня, під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Президент України Володимир Зеленський розповів про викрадення Росією українських дітей.

"Тисячі й тисячі наших дітей є жертвами російського подвійного злочину. Росія спершу викрала їх та депортувала, а зараз вона намагається вкрасти все, що є у них всередині — культуру, характер, зв'язок з родиною та їхню ідентичність. Можливо, не всі тут є батьками, але всі знають, як швидко діти виростають, якими крихкими можуть бути їх перші кроки у житті.

Тому одна з найкращих речей, яку можуть зробити дорослі — дати їм найкраще дитинство. Один із найнижчих злочинів — це замінити їхнє дитинство війною та жорстокістю. Протягом років ми боролися, аби повернути наших дітей додому, і нам треба реальні результати — повернення всіх українських дітей", — заявив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що цілком символічно, що перший злочин, у якому Путіну висунули звинувачення, — це злочин проти дітей.

"Я дякую кожній країні, яка застосувала ордер МКС проти Путіна та інших винних у викраденні українських дітей. Це має значення та не повинно бути пробаченим", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно українська розвідка отримала нові докази викрадення росіянами українських дітей.

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розкрив, яку інформацію надала Росія щодо викрадених українських дітей.

Володимир Зеленський викрадення депортація дітей війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
