Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский выступил с заявлением о похищении детей Россией

Зеленский выступил с заявлением о похищении детей Россией

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 18:56
Зеленский сделал заявление о похищении Россией детей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно похищения украинских детей Россией. Глава государства отметил, что тысячи и тысячи наших детей являются жертвами российского двойного преступления.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей во вторник, 23 сентября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о похищении украинских детей Россией

Сегодня, 23 сентября, во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о похищении Россией украинских детей.

"Тысячи и тысячи наших детей являются жертвами российского двойного преступления. Россия сначала похитила их и депортировала, а сейчас она пытается украсть все, что есть у них внутри — культуру, характер, связь с семьей и их идентичность. Возможно не все здесь являются родителями, но все знают, как быстро дети вырастают, какими хрупкими могут быть их первые шаги в жизни.

Поэтому, одна из лучших вещей, которую могут сделать взрослые — дать им лучшее детство. Одно из самых низких преступлений — это заменить их детство войной и жестокостью. В течение лет мы боролись, чтобы вернуть наших детей домой и нам нужны реальные результаты — возвращение всех украинских детей", — заявил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что вполне символично, что первое преступление, в котором Путину предъявили обвинения — это преступление против детей.

"Я благодарю каждую страну, которая применила ордер МУС против Путина и других виновных в похищении украинских детей. Это имеет значение и не должно быть прощено", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что недавно украинская разведка получила новые доказательства похищения россиянами украинских детей.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл, какую информацию предоставила Россия относительно похищенных украинских детей.

Владимир Зеленский похищение депортация детей война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации