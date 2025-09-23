Зеленский сделал заявление о похищении Россией детей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно похищения украинских детей Россией. Глава государства отметил, что тысячи и тысячи наших детей являются жертвами российского двойного преступления.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей во вторник, 23 сентября.

Зеленский о похищении украинских детей Россией

Сегодня, 23 сентября, во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о похищении Россией украинских детей.

"Тысячи и тысячи наших детей являются жертвами российского двойного преступления. Россия сначала похитила их и депортировала, а сейчас она пытается украсть все, что есть у них внутри — культуру, характер, связь с семьей и их идентичность. Возможно не все здесь являются родителями, но все знают, как быстро дети вырастают, какими хрупкими могут быть их первые шаги в жизни.

Поэтому, одна из лучших вещей, которую могут сделать взрослые — дать им лучшее детство. Одно из самых низких преступлений — это заменить их детство войной и жестокостью. В течение лет мы боролись, чтобы вернуть наших детей домой и нам нужны реальные результаты — возвращение всех украинских детей", — заявил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что вполне символично, что первое преступление, в котором Путину предъявили обвинения — это преступление против детей.

"Я благодарю каждую страну, которая применила ордер МУС против Путина и других виновных в похищении украинских детей. Это имеет значение и не должно быть прощено", — подчеркнул украинский лидер.

