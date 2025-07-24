Похищение украинских детей - Ермак ответил, какую информацию предоставила РФ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал публичные заявления представителя российской делегации относительно похищенных украинских детей. По его словам, РФ предоставила информацию о менее, чем 20% детей из списка, который передала Украина.

Об этом Ермак написал в Telegram в четверг, 24 июля.

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Возвращение украинских детей из РФ

После переговоров в Стамбуле 23 июля представитель российской делегации сделал заявление относительно ранее полученного от Украины первоначального списка похищенных детей.

По словам Ермака, украинская сторона сознательно дает сдержанные публичные комментарии, чтобы сохранить предметный диалог и избежать политизации чувствительного вопроса. Однако учитывая манипуляции со стороны РФ в Офисе Президента решили предоставить разъяснения.

Он рассказал, что в Стамбуле Украина передала начальный список из 339 имен, как мера по построению доверия. Зато Россия предоставила информацию о менее, чем пятой части из этих детей.

"Относительно более 200 детей, включая воспитанников Херсонского дома ребенка - любая реакция отсутствует. Утверждение о "полной отработке списка", мягко говоря, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Также в России заявили о якобы уже возвращенной части детей, но на самом деле это только шестеро детей, пятеро из которых — из одной семьи, которые вернулись на прошлой неделе при посредничестве Катара.

Украинцы, достигшие совершеннолетия

Кроме того, Ермак проинформировал о лицах, о которых российская сторона заявила как о достигших совершеннолетия. Речь идет о воспитанниках Алешковского интерната с инвалидностью, среди которых были и дети, и украинцы, достигшие совершеннолетия.

"Их насильственное перемещение является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Достижение 18-летнего возраста не отменяет факт совершения военного преступления и не лишает этих лиц права на возвращение домой", — подчеркнул глава ОП.

В то же время российская сторона утверждает, что часть детей из списка якобы находится в Европе. Единственная информация, которая была сообщена от России, — это то, что двое детей якобы покинули территорию РФ, но не указана ни страна, ни другие детали.

Скриншот поста Ермака

Скриншот поста Ермака

Ранее Мединский заявил, что Москва якобы "полностью проработала" полный список из 339 фамилий украинских детей, вывезенных из Украины.

А глава СНБО Рустем Умеров сообщил три ключевых требования Украины на переговорах с Россией.