Викрадення українських дітей — Єрмак відповів, яку інформацію надала РФ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував публічні заяви представника російської делегації щодо викрадених українських дітей. За його словами, РФ надала інформацію про менше, ніж 20% дітей зі списку, який передала Україна.

Про це Єрмак написав у Telegram у четвер, 24 липня.

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Повернення українських дітей з РФ

Після переговорів у Стамбулі 23 липня представник російської делегації зробив заяву щодо раніше отриманого від України початкового списку викрадених дітей.

За словами Єрмака, українська сторона свідомо дає стримані публічні коментарі, аби зберегти предметний діалог та уникнути політизації чутливого питання. Однак з огляду на маніпуляції з боку РФ в Офісі президента вирішили надати роз’яснення.

Він розповів, що у Стамбулі Україна передала початковий список з 339 імен як захід з побудови довіри. Натомість Росія надала інформацію про менше, аніж п'яту частину з цих дітей.

"Щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини — будь-яка реакція відсутня. Твердження про "повне відпрацювання списку", м’яко кажучи, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Також у Росії заявили про нібито вже повернуту частину дітей, але насправді це лише шестеро дітей, п'ятеро з яких — з однієї родини, які повернулися минулого тижня за посередництва Катару.

Українці, які досягли повноліття

Крім того, Єрмак проінформував щодо осіб, про яких російська сторона заявила як про таких, що досягли повноліття. Йдеться про вихованців Олешківського інтернату з інвалідністю, серед яких були і діти, і українці, які досягли повноліття.

"Їхнє насильницьке переміщення є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Досягнення 18-річного віку не скасовує факт вчинення воєнного злочину й не позбавляє цих осіб права на повернення додому", — наголосив голова ОП.

Водночас російська сторона стверджує, що частина дітей зі списку нібито перебуває в Європі. Єдина інформація, яка була повідомлена від Росії, — це те, що двоє дітей нібито залишили територію РФ, але не вказано ані країни, ані інших деталей.

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Раніше Мединський заявив, що Москва нібито "повністю опрацювала" повний список із 339 прізвищ українських дітей, вивезених з України.

А голова РНБО Рустем Умєров повідомив три ключові вимоги України на переговорах з Росією.