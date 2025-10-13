Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал число похищенных оккупантами украинских детей

Зеленский назвал число похищенных оккупантами украинских детей

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 02:41
По словам Зеленского, есть задокументированные данные, что оккупанты похитили более 19 тысяч маленьких украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил о похищении Россией нескольких десятков тысяч украинских детей. Он отметил, что такое количество является документально подтвержденным.

О заявлении украинского президента информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько украинских детей похитили оккупанты РФ

Президент сказал, что есть точные данные о похищении россиянами более 19 тысяч маленьких украинцев. При этом Зеленский отметил, что реальное количество похищенных детей может быть больше. Также он сообщил о возвращении в Украину 1600 детей.

"Что мы знаем — минимум 19 тысяч детей похитила Россия. Может быть больше, но 19 тысяч — это подтверждено. 1600 уже вернули в Украину", — заявил Зеленский.

Для поиска и возвращения украинских детей домой действует международная программа "Вернем детей", к которой присоединились 40 стран, сказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что команда американского исследователя Натаниэля Реймонда обнаружила, что РФ похитила не менее 35 тысяч украинских детей. Многих из них держат в лагерях или выставляют на интернет-площадках для усыновления, как живой товар.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУР получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей.

Владимир Зеленский дети похищение оккупанты депортация детей
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
