За словами Зеленського, є задокументовані дані, що окупанти викрали понад 19 тисяч маленьких українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News повідомив про викрадення Росією декількох десятків тисяч українських дітей. Він зазначив, що така кількість є документально підтвердженою.

Скільки українських дітей викрали окупанти РФ

Президент сказав, що є точні дані про викрадення росіянами понад 19 тисяч маленьких українців. При цьому Зеленський зазначив, що реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Також він повідомив про повернення до України 1600 дітей.

"Що ми знаємо — мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч — це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну", — заявив Зеленський.

Для пошуку та повернення українських дітей додому діє міжнародна програма "Повернемо дітей", до якої долучилися 40 країн, сказав український лідер.

Раніше повідомлялось, що команда американського дослідника Натаніеля Реймонда виявила, що РФ викрала щонайменше 35 тисяч українських дітей. Багатьох з них тримають у таборах або виставляють на інтернет-майданчиках для усиновлення, як живий товар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУР отримало нові докази викрадення росіянами українських дітей.