Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав число викрадених окупантами українських дітей

Зеленський назвав число викрадених окупантами українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 02:41
За словами Зеленського, є задокументовані дані, що окупанти викрали понад 19 тисяч маленьких українців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News повідомив про викрадення Росією декількох десятків тисяч українських дітей. Він зазначив, що така кількість є документально підтвердженою.

Про заяву українського президента інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки українських дітей викрали окупанти РФ

Президент сказав, що є точні дані про викрадення росіянами понад 19 тисяч маленьких українців. При цьому Зеленський зазначив, що реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Також він повідомив про повернення до України 1600 дітей.

"Що ми знаємо — мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч — це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну", — заявив Зеленський. 

Для пошуку та повернення українських дітей додому діє міжнародна програма "Повернемо дітей", до якої долучилися 40 країн, сказав український лідер.

Раніше повідомлялось, що команда американського дослідника Натаніеля Реймонда виявила, що РФ викрала щонайменше 35 тисяч українських дітей. Багатьох з них тримають у таборах або виставляють на інтернет-майданчиках для усиновлення, як живий товар. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУР отримало нові докази викрадення росіянами українських дітей.

Володимир Зеленський діти викрадення окупанти депортація дітей
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації