Україна
Жорин вспомнил, как 4 года назад состоялся первый полет в Мариуполь

Жорин вспомнил, как 4 года назад состоялся первый полет в Мариуполь

Дата публикации 21 марта 2026 14:56
Жорин вспомнил, как 4 года назад состоялся первый полет в Мариуполь
Максим Жорин. Фото: УНИАН

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин вспомнил, как ровно четыре года назад, 21 марта 2022 года, состоялся первый полет на вертолетах в окруженный Мариуполь в Донецкой области. Известно, что он участвовал в организации операции.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый полет украинских воинов на вертолетах в окруженный Мариуполь

"Буквально через несколько дней после того, как Андрей Билецкий предложил эту идею, вместе с ГУР и армейской авиацией мы спланировали и организовали первый полет", — отметил Жорин.

По его словам, операция имела чрезвычайно большое значение. В частности, состоялась передача оружия, медикаментов, эвакуация тяжелых раненых. Кроме того, людям на окруженной "Азовстали" операция дала надежду, силы и критически важную моральную поддержку.

"Я горжусь бойцами на тот момент подразделения ССО Азов (сегодня — Третьего армейского корпуса), которые рвались лететь в Мариуполь, совершенно точно осознавая, что это билет в один конец", — добавил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Что известно об операции, которая состоялась 21 марта 2022 года

Вертолеты Ми-8 совершили прорыв к "Азовстали", доставив боеприпасы, медикаменты и подкрепление, а на обратном пути эвакуировали раненых.

Известно, что пилоты летели на предельно низкой высоте, чтобы избежать ПВО противника.

Один из спецназовцев ГУР Роман с позывным "Флинт", который участвовал в авиапрорыве в Мариуполь, рассказывал об операции.

Вертолеты летели в режиме радиомолчания прямо над головами российских оккупантов. "Флинт" говорит, что можно было увидеть лица захватчиков.

"Главным критерием для участия в операции было желание бойца. Точного протокола действий на тот момент не существовало, потому что это была первая операция, первый рейс", — рассказал разведчик.

Мариуполь — что происходит в оккупированном городе

В ЦНС рассказывали, что россияне в оккупированном Мариуполе изымают недвижимость. Тем, кто против, отключают электроэнергию, отказывают в подписании договоров на воду и тепло и блокируют вывоз мусора.

Ранее стало известно, что в районе Мариуполя окончательно остановил работу Катериновский карьер. Оккупационная администрация исчерпала все запасы щелочного каолина.

Кроме того, в прошлом году российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова "похвасталась", как "перевоспитала" ребенка, которого похитили из Мариуполя.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
