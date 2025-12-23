Видео
РФ изымает недвижимость в Мариуполе — в ЦНС раскрыли схему

РФ изымает недвижимость в Мариуполе — в ЦНС раскрыли схему

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 13:12
Изъятие недвижимости в Мариуполе — как оккупанты обманывают предпринимателей
Россияне в Мариуполе. Фото: AFP

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области изымают недвижимость, восстановленную предпринимателями после 2022 года за свой счет. Параллельно оккупационная администрация создала механизм давления на предпринимателей через полный контроль инфраструктуры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) во вторник, 23 декабря.

Как оккупанты обманывают предпринимателей в Мариуполе

"Российский бизнес целенаправленно поощряли заходить в разрушенный город, обещая в перспективе оформление права собственности на объекты в случае отсутствия предыдущих владельцев", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что после завершения работ эти обещания так и остаются неформальными, а правовой статус отстроенных помещений — неопределенным.

Тем, кто пытается самостоятельно защищать свои права или отказывается "договариваться" с чиновниками, оккупанты отключают электроэнергию, отказывают в подписании договоров на воду и тепло и блокируют вывоз мусора.

"Ключевым элементом схемы является дальнейшее фактическое изъятие восстановленных объектов. После вложения десятков миллионов рублей предпринимателей информируют о "пересмотре статуса" зданий, несмотря на имеющиеся разрешения на восстановление, выданные той же администрацией. Инсайдеры отмечают, что речь идет не о единичных случаях, а о сотнях объектов, которые уже включены во внутренние списки на перераспределение", — пишет ЦНС.

Предпринимателей в этой схеме рассматривают не как партнеров, а как временный инструмент создания новой системы контроля над имуществом в городе.

Напомним, недавно сообщалось, что РФ похитила гражданских на Сумщине.

Также мы писали, зачем оккупанты калечат себя в Донецкой области.

недвижимость Мариуполь Донецкая область оккупанты бизнес предприниматели война в Украине
Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
