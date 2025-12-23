Вилучення нерухомості в Маріуполі — як окупанти обдурюють підприємців

Росіяни в Маріуполі. Фото: AFP

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині вилучають нерухомість, відновлену підприємцями після 2022 року за власний кошт. Паралельно окупаційна адміністрація створила механізм тиску на підприємців через повний контроль інфраструктури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) у вівторок, 23 грудня.

Як окупанти обдурюють підприємців у Маріуполі

"Російський бізнес цілеспрямовано заохочували заходити в зруйноване місто, обіцяючи в перспективі оформлення права власності на об’єкти у разі відсутності попередніх власників", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що після завершення робіт ці обіцянки так і залишаються неформальними, а правовий статус відбудованих приміщень — невизначеним.

Тим, хто намагається самостійно захищати свої права або відмовляється "домовлятися" з чиновниками, окупанти відключають електроенергію, відмовляють у підписанні договорів на воду й тепло та блокують вивезення сміття.

"Ключовим елементом схеми є подальше фактичне вилучення відновлених об’єктів. Після вкладення десятків мільйонів рублів підприємців інформують про "перегляд статусу" будівель, попри наявні дозволи на відновлення, видані тією ж адміністрацією. Інсайдери зазначають, що мова йде не про поодинокі випадки, а про сотні об’єктів, які вже включені до внутрішніх списків на перерозподіл", — пише ЦНС.

Підприємців у цій схемі розглядають не як партнерів, а як тимчасовий інструмент створення нової системи контролю над майном у місті.

