Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вилучає нерухомість в Маріуполі — у ЦНС розкрили схему

РФ вилучає нерухомість в Маріуполі — у ЦНС розкрили схему

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 13:12
Вилучення нерухомості в Маріуполі — як окупанти обдурюють підприємців
Росіяни в Маріуполі. Фото: AFP

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині вилучають нерухомість, відновлену підприємцями після 2022 року за власний кошт. Паралельно окупаційна адміністрація створила механізм тиску на підприємців через повний контроль інфраструктури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) у вівторок, 23 грудня.

Реклама
Читайте також:

Як окупанти обдурюють підприємців у Маріуполі

"Російський бізнес цілеспрямовано заохочували заходити в зруйноване місто, обіцяючи в перспективі оформлення права власності на об’єкти у разі відсутності попередніх власників", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що після завершення робіт ці обіцянки так і залишаються неформальними, а правовий статус відбудованих приміщень — невизначеним.

Тим, хто намагається самостійно захищати свої права або відмовляється "домовлятися" з чиновниками, окупанти відключають електроенергію, відмовляють у підписанні договорів на воду й тепло та блокують вивезення сміття.

"Ключовим елементом схеми є подальше фактичне вилучення відновлених об’єктів. Після вкладення десятків мільйонів рублів підприємців інформують про "перегляд статусу" будівель, попри наявні дозволи на відновлення, видані тією ж адміністрацією. Інсайдери зазначають, що мова йде не про поодинокі випадки, а про сотні об’єктів, які вже включені до внутрішніх списків на перерозподіл", — пише ЦНС.

Підприємців у цій схемі розглядають не як партнерів, а як тимчасовий інструмент створення нової системи контролю над майном у місті.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що РФ викрала цивільних на Сумщині.

Також ми писали, навіщо окупанти калічать себе на Донеччині.

нерухомість Маріуполь Донецька область окупанти бізнес підприємці війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації