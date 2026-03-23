Жорин назвал остановку продвижения россиян на фронте путем к миру

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин считает, что Россия сегодня не заинтересована в мирных переговорах. По его мнению, переговоры станут реальными только после того, как украинские Силы обороны смогут остановить продвижение российских войск. Сейчас, по его мнению, переговоры происходят, но их эффект ограничен из-за отсутствия готовности России менять свои позиции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Максима Жорина в интервью YouTube-каналу "Армия Медиа".

Читайте также:

Жорин о незаинтересованности РФ в переговорах по миру

Максим Жорин подчеркнул, что сейчас Россия не демонстрирует заинтересованности в переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине.

По его словам, только остановка российского продвижения на фронте заставит страну-агрессора серьезно участвовать в переговорах по завершению войны.

"Если двигаться фронт хоть немного будет, то они будут загонять туда еще и еще новые силы", — объяснил Жорин.

В то же время он добавил, что Украина способна остановить врага и сместить баланс на фронте:

"Я верю в то, что мы, на сегодняшний день, могли бы остановить их. И это действительно будет другая история. Если они перестанут двигаться, и уже не смогут продвигаться ни на одном из направлений, то тогда мобилизовать даже их народ будет сложно.

И тогда будет совсем другой тон разговора на переговорах, которые сейчас происходят. Сегодня это все выглядит как процесс ради процесса"

Кроме того, Жорин выразил сочувствие людям, которые ожидают результатов после каждого нового раунда переговоров:

"Мне очень жаль людей, которые каждый раз ждут новый раунд переговоров как Новый год или праздник какой-то, а потом разочаровываются... Россияне не проявляют никакой заинтересованности, несмотря на их публичный образ, что они якобы готовы к чему-то. Но по факту они стоят на том, на чем и были, и менять ничего не планируют...

Когда не смогут наступать и перейдут в оборону, то тогда и лица на переговорах изменятся, и тон разговора".

По его словам, пока Россия не готова менять свои позиции, и любые переговоры происходят лишь формально.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса отметил, что за все время войны Россия ни разу не достигла ожидаемых целей, однако все же демонстрирует определенные результаты, продвигаясь на поле боя.

"Да, не с той скоростью, с которой они бы хотели, не с теми потерями, которые планировали себе, но все же они движутся. И должны констатировать, что россияне, хоть и не желаемый ими, но тем не менее успех имеют", — сказал подполковник ВСУ.

Недавно Жорин вспомнил первый полет украинских вертолетов в окруженный Мариуполь четыре года назад, 21 марта 2022 года. Он участвовал в организации этой важной операции вместе с ГУР и армейской авиацией. Полет позволил доставить оружие и медикаменты, эвакуировать тяжело раненых и дал защитникам "Азовстали" важную моральную поддержку.

Ранее Жорин заявлял, что остановка продвижения российских войск является ключевым для изменения ситуации на фронте и усиления позиций Украины. По его мнению, важно не только наносить потери противнику, но и строить надежную систему обороны.