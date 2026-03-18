Жорин: Правильно адаптированная система обороны остановит наступление РФ

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Остановка продвижения российских войск является ключевым фактором для изменения ситуации на фронте и усиления позиций Украины. В то же время важно не только наносить потери противнику, но и выстраивать эффективную систему обороны.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, информирует Новини.LIVE.

Жорин высказался о необходимости адаптировать систему обороны

"Потери противника являются критически важным показателем, но если мы говорим о стратегическом видении, то чрезвычайно важно и остановить любое продвижение россиян", — подчеркнул он.

По словам Жорина, российская армия чутко реагирует на результаты на поле боя, особенно когда имеет конкретные цели.

"Наш враг очень чувствителен к результатам на карте — особенно, когда имеет какие-то конкретные задачи. Как, например, выход к границам Донецкой области. Если мы организуем систему обороны так, что россияне ни на шаг не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев — вот это будет действительно большим вызовом", — отметил он.

Военный подчеркнул, что эффективная оборона должна включать не только фортификации, но и комплексную систему применения сил.

"Я говорю не только о фортификации, а о системе применения войск: построение тех самых "килзон", правильное расположение подразделений, эшелонирование и тд", — пояснил Жорин.

Он добавил, что при условии правильной организации обороны российские войска могут потерять возможность продвижения.

"Правильно адаптированная система обороны приведет к тому, что россияне просто не смогут больше продвигаться. Думаю, это и тон на переговорах изменит", — подытожил Жорин.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

Ранее Жорин заявил, что Россия может направить в Иран отдельных военных специалистов, в частности в сферах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на международное внимание и может отвлекать ресурсы от поддержки Украины. В то же время это может привести к появлению новых альянсов безопасности, ведь имеющиеся механизмы, в частности НАТО, не всегда демонстрируют достаточную эффективность.