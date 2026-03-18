Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Жорин: Адаптированная система обороны остановит наступление РФ

Жорин: Правильно адаптированная система обороны остановит наступление РФ

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 23:37
Жорин: Правильно адаптированная система обороны остановит наступление РФ
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Остановка продвижения российских войск является ключевым фактором для изменения ситуации на фронте и усиления позиций Украины. В то же время важно не только наносить потери противнику, но и выстраивать эффективную систему обороны.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, информирует Новини.LIVE.

"Потери противника являются критически важным показателем, но если мы говорим о стратегическом видении, то чрезвычайно важно и остановить любое продвижение россиян", — подчеркнул он.

По словам Жорина, российская армия чутко реагирует на результаты на поле боя, особенно когда имеет конкретные цели.

"Наш враг очень чувствителен к результатам на карте — особенно, когда имеет какие-то конкретные задачи. Как, например, выход к границам Донецкой области. Если мы организуем систему обороны так, что россияне ни на шаг не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев — вот это будет действительно большим вызовом", — отметил он.

Военный подчеркнул, что эффективная оборона должна включать не только фортификации, но и комплексную систему применения сил.

"Я говорю не только о фортификации, а о системе применения войск: построение тех самых "килзон", правильное расположение подразделений, эшелонирование и тд", — пояснил Жорин.

Он добавил, что при условии правильной организации обороны российские войска могут потерять возможность продвижения.

"Правильно адаптированная система обороны приведет к тому, что россияне просто не смогут больше продвигаться. Думаю, это и тон на переговорах изменит", — подытожил Жорин.

Максим Жорін заявив про необхідність правильно адаптувати систему оборони. Фото: скриншот
Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

Ранее Жорин заявил, что Россия может направить в Иран отдельных военных специалистов, в частности в сферах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на международное внимание и может отвлекать ресурсы от поддержки Украины. В то же время это может привести к появлению новых альянсов безопасности, ведь имеющиеся механизмы, в частности НАТО, не всегда демонстрируют достаточную эффективность.

война в Украине Максим Жорин
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации