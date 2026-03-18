Жорін: Правильно адаптована система оборони зупинить наступ РФ

Жорін: Правильно адаптована система оборони зупинить наступ РФ

Дата публікації: 18 березня 2026 23:37
Жорін: Правильно адаптована система оборони зупинить наступ РФ
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Зупинка просування російських військ є ключовим фактором для зміни ситуації на фронті та посилення позицій України. Водночас важливо не лише завдавати втрат противнику, а й вибудовувати ефективну систему оборони.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, інформує Новини.LIVE.

"Втрати противника є критично важливим показником, але якщо ми говоримо про стратегічне бачення, то надзвичайно важливо і зупинити будь-яке просування росіян", — наголосив він.

За словами Жоріна, російська армія чутливо реагує на результати на полі бою, особливо коли має конкретні цілі.

"Наш ворог дуже чутливий до результатів на карті — особливо, коли має якісь конкретні задачі. Як, наприклад, вихід до кордонів Донецької області. Якщо ми організуємо систему оборони так, що росіяни ні на крок не зможуть просуватися хоча б декілька місяців — ось це буде дійсно великим викликом", — зазначив він.

Військовий підкреслив, що ефективна оборона має включати не лише фортифікації, а й комплексну систему застосування сил.

"Я кажу не тільки про фортифікації, а про систему застосування військ: побудову тих самих "кілзон", правильне розташування підрозділів, ешелонування і тд", — пояснив Жорін.

Він додав, що за умови правильної організації оборони російські війська можуть втратити можливість просування.

"Правильно адаптована система оборони призведе до того, що росіяни просто не зможуть більше просуватися. Думаю, це й тон на перемовинах змінить", — підсумував Жорін.

Максим Жорін заявив про необхідність правильно адаптувати систему оборони. Фото: скриншот
Повідомлення Максима Жоріна. Фото: скриншот з Telegram

Раніше Жорін заявив, що Росія може направити до Ірану окремих військових фахівців, зокрема у сферах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За його словами, ескалація на Близькому Сході вже впливає на міжнародну увагу та може відволікати ресурси від підтримки України. Водночас це може спричинити появу нових безпекових альянсів, адже наявні механізми, зокрема НАТО, не завжди демонструють достатню ефективність.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
