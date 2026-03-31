Каллас: Кредит в 90 млрд евро для Украины еще под вопросом

Кая Каллас и Андрей Сибига в Буче. Фото: МИД

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что кредит в 90 миллиардов евро для Украины все еще остается под вопросом. По ее словам, есть определенные препятствия на пути к принятию этого решения. Однако Евросоюз продолжает работать над преодолением всех трудностей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кая Каллас заявила, общаясь с журналистами в Буче 31 марта.

Кредит для Украины от ЕС

Каллас заявила, что у ЕС есть "определенные препятствия" на пути к принятию 20-го пакета санкций против России, а также к выделению кредита 90 млрд евро для Украины.

"Мы продолжаем работать над преодолением этих препятствий, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить вам хороших новостей о том, что этот кредит будет предоставлен", — сказала глава европейской дипломатии.

В то же время она выразила надежду, что решение будет принято до следующего заседания Европейского совета.

Как сообщали Новини.LIVE, решение о выделении Украине кредита в 90 млрд евро блокирует Венгрия и Словакия. Так, Виктор Орбан заявил, что не поддержит ни одной инициативы в пользу Украины. Он требует восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

В то же время Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС выделит Украине 90 млрд несмотря на вето Орбана. Однако она не уточнила, как Евросоюз передаст средства Киеву.

Кроме того, Роберт Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России из-за ситуации с транзитом нефти. Он тоже требует от Европейской комиссии повлиять на Украину относительно возобновления поставок по трубопроводу "Дружба".