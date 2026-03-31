Каллас: Кредит у 90 млрд євро для України ще під питанням

Каллас: Кредит у 90 млрд євро для України ще під питанням

Дата публікації: 31 березня 2026 15:23
Кая Каллас та Андрій Сибіга в Бучі. Фото: МЗС

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кредит у 90 мільярдів євро для України все ще залишається під питанням. За її словами, є певні перешкоди на шляху до ухвалення цього рішення. Однак Євросоюз продовжує працювати над подоланням усіх труднощів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кая Каллас заявила, спілкуючись з журналістами в Бучі 31 березня.

"У нас ЄС є певні перешкоди на шляху до ухвалення 20-го пакету санкцій, а також до виділення кредиту 90 млрд євро для України. Ми продовжуємо працювати над подоланням цих перешкод, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити вам гарних новин про те, що цей кредит буде надано", — заявила Каллас.

Карина Приходько - Редактор
