Сибіга закликав посилити тиск на Росію та ухвалювати санкції

Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилювати тиск на Росію. За його словами, варто ухвалювати рішення про санкції проти агресора. Крім того, він наголосив на важливості арештовувати танкери російського тіньового флоту.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Тиск на Росію

"Зростання цін на енергоносії внаслідок ескалації на Близькому Сході збільшує ризик ескалації російської агресії в Європі. Щоб помʼякшити цей вплив, тиск на Росію слід не зменшувати, а навпаки різко посилити", — зазначив Сибіга.

За його словами, танкери тіньового флоту РФ потрібно не лише зупиняти, але й арештовувати. Крім того, повинні бути розширені індивідуальні санкції.

Міністр наголосив, що час запровадити заборони на вʼїзд до ЄС російських бойовиків, а також ухвалити 20-й пакет санкцій.

"А будь-який шантаж з боку окремих держав-членів з неповʼязаних питань має бути припинений рішучими діями. Санкції проти Росії – це більше, ніж просто підтримка України чи висловлення солідарності з українцями. ЄС запроваджує санкції проти Росії заради себе, щоб протистояти агресивній воєнній машині Росії, яка становить загрозу для кожної європейської родини", — зазначив Сибіга.

Він також висловився про репараційний кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України. За його словами, ці гроші не є благодійністю, оскільки це інвестиція в протидію російській агресії та підтримку миру в Європі.

Міністр додав, що усі ці кроки — критично важливі стратегічні питання безпеки для всієї Європи. За його словами, вони є терміновими.

Допис Сибіги.

Зазначимо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не зацікавлена у справжньому завершенні війни.

Нещодавно глава держави підписав нові укази про санкції проти Росії. Зокрема, обмеження торкнулися паралімпійців, які воювали проти України.

Крім того, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій проти Росії до 15 вересня.