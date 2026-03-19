Сибига призвал усилить давление на Россию и принимать санкции

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усиливать давление на Россию. По его словам, следует принимать решение о санкциях против агрессора. Кроме того, он отметил важность арестовывать танкеры российского теневого флота.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.

Давление на Россию

"Рост цен на энергоносители в результате эскалации на Ближнем Востоке увеличивает риск эскалации российской агрессии в Европе. Чтобы смягчить это влияние, давление на Россию следует не уменьшать, а наоборот резко усилить", — отметил Сибига.

По его словам, танкеры теневого флота РФ нужно не только останавливать, но и арестовывать. Кроме того, должны быть расширены индивидуальные санкции.

Министр подчеркнул, что пора ввести запреты на въезд в ЕС российских боевиков, а также принять 20-й пакет санкций.

"А любой шантаж со стороны отдельных государств-членов по несвязанным вопросам должен быть прекращен решительными действиями. Санкции против России — это больше, чем просто поддержка Украины или выражение солидарности с украинцами. ЕС вводит санкции против России ради себя, чтобы противостоять агрессивной военной машине России, которая представляет угрозу для каждой европейской семьи", — отметил Сибига.

Он также высказался о репарационном кредите в размере 90 миллиардов евро для Украины. По его словам, эти деньги не являются благотворительностью, поскольку это инвестиция в противодействие российской агрессии и поддержку мира в Европе.

Министр добавил, что все эти шаги — критически важные стратегические вопросы безопасности для всей Европы. По его словам, они являются срочными.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор не заинтересована в настоящем завершении войны.

Недавно глава государства подписал новые указы о санкциях против России. В частности, ограничения коснулись паралимпийцев, которые воевали против Украины.

Кроме того, Совет ЕС принял решение о продлении санкций против России до 15 сентября.