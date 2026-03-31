Зеленский обсудил с Каллас разблокирование 90 млрд евро Украине

Кая Каллас и Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 марта, встретился с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. В частности, стороны говорили о разблокировании финансовой поддержки на 90 миллиардов евро. По словам украинского лидера, эти средства критически важны.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Каллас 31 марта

Зеленский подчеркнул, что 90 миллиардов евро являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

"Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше", — говорит глава государства.

Кроме того, стороны говорили о необходимости увеличения давления на Россию и работу над открытием переговорных кластеров относительно членства Украины в ЕС.

"Спасибо Каи Каллас за этот визит европейских министров в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов. Важно, чтобы каждый российский преступник понес справедливую ответственность за всю боль, которую Россия принесла нашим людям", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Каю Каллас, сейчас кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины остается под вопросом, поскольку есть определенные препятствия. Кроме того, речь идет также о принятии 20-го пакета санкций против России.

Отметим, в годовщину освобождения Бучи глава МИД Андрей Сибига, Кая Каллас и европейские чиновники посетили город. Они почтили память всех жертв российской агрессии.