Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський обговорив з Каллас розблокування 90 млрд євро Україні

Зеленський обговорив з Каллас розблокування 90 млрд євро Україні

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 19:03
Кая Каллас та Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 березня, зустрівся із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Зокрема, сторони говорили про розблокування фінансової підтримки на 90 мільярдів євро. За словами українського лідера, ці кошти критично важливі.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Каллас 31 березня

Зеленський наголосив, що 90 мільярдів євро є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

"Саме цей пакет повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал росіянам, що їхня війна буде безперспективною. Цей сигнал залежить від Європи, і потрібно, щоб цей сигнал був, щоб війна закінчилась раніше", — каже глава держави.

Крім того, сторони говорили про потребу збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів стосовно членства України в ЄС.

Читайте також:

"Дякую Каї Каллас за цей візит європейських міністрів в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Важливо, щоб кожен російський злочинець поніс справедливу відповідальність за весь біль, який Росія принесла нашим людям", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Каю Каллас, наразі кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України залишається під питанням, оскільки є певні перешкоди. Крім того, йдеться також про ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.

Зазначимо, у річницю звільнення Бучі глава МЗС Андрій Сибіга, Кая Каллас та європейські урядовці відвідали місто. Вони вшанували памʼять усіх жертв російської агресії. 

Володимир Зеленський Україна Кая Каллас
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації