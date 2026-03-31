Зеленський обговорив з Каллас розблокування 90 млрд євро Україні

Кая Каллас та Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 березня, зустрівся із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Зокрема, сторони говорили про розблокування фінансової підтримки на 90 мільярдів євро. За словами українського лідера, ці кошти критично важливі.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Каллас 31 березня

Зеленський наголосив, що 90 мільярдів євро є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

"Саме цей пакет повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал росіянам, що їхня війна буде безперспективною. Цей сигнал залежить від Європи, і потрібно, щоб цей сигнал був, щоб війна закінчилась раніше", — каже глава держави.

Крім того, сторони говорили про потребу збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів стосовно членства України в ЄС.

"Дякую Каї Каллас за цей візит європейських міністрів в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Важливо, щоб кожен російський злочинець поніс справедливу відповідальність за весь біль, який Росія принесла нашим людям", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Каю Каллас, наразі кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України залишається під питанням, оскільки є певні перешкоди. Крім того, йдеться також про ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.

Зазначимо, у річницю звільнення Бучі глава МЗС Андрій Сибіга, Кая Каллас та європейські урядовці відвідали місто. Вони вшанували памʼять усіх жертв російської агресії.