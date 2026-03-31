Європейські урядовці відвідав Бучу у річницю звільнення: відео

Андрій Сибіга з європейськими урядовцями в Бучі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас та європейськими урядовцями відвідвали Бучу. Вони вшанували пам'ять усіх жертв російської окупації.

Під час візиту до Бучі Кая Каллас наголосила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході, наводять її слова ЗМІ.

Вона разом з іншими європейськими урядовцями вшанували пам'ять усіх жертв російської окупації. Лідери ЄС запалили лампадки біля меморіалу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 березня Кая Каллас разом з іншими європейськими урядовцями прибула до Києва. Андрій Сибіга назвав присутність топдипломатів ЄС у річницю звільнення області символом справжньої солідарності та неминучості покарання для агресора.

