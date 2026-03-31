Головна Новини дня Європейські урядовці відвідали Бучу у річницю звільнення: відео

Європейські урядовці відвідали Бучу у річницю звільнення: відео

Дата публікації: 31 березня 2026 12:47
Європейські урядовці відвідав Бучу у річницю звільнення: відео
Андрій Сибіга з європейськими урядовцями в Бучі. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас та європейськими урядовцями відвідвали Бучу. Вони вшанували пам'ять усіх жертв російської окупації.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Європейські урядовці в Бучі

Під час візиту до Бучі Кая Каллас наголосила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході, наводять її слова ЗМІ.

Візит урядовців ЄС до Бучі 31 березня
Європейські урядовці в Бучі 31 березня. Фото: МЗС
Річниця визволення Бучі
Кая Каллас та Андрій Сибіга. Фото: МЗС
Візит європейських урядовців до Бучі
Вшанування пам'яті жертв російської окупації в Бучі. Фото: МЗС
Європейські лідери в Бучі
Європейські урядовці в Бучі у річницю визволення. Фото: МЗС 

Вона разом з іншими європейськими урядовцями вшанували пам'ять усіх жертв російської окупації. Лідери ЄС запалили лампадки біля меморіалу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 березня Кая Каллас разом з іншими європейськими урядовцями прибула до Києва. Андрій Сибіга назвав присутність топдипломатів ЄС у річницю звільнення області символом справжньої солідарності та неминучості покарання для агресора.

Також ми писали, що у річницю звільнення Бучі Кирило Буданов вшанував пам'ять загиблих в місті. Він нагадав, наскільки цінною є держава із сильною армією.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
