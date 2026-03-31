Европейские чиновники посетил Бучу в годовщину освобождения: видео

Европейские чиновники посетили Бучу в годовщину освобождения: видео
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас и европейскими чиновниками посетили Бучу. Они почтили память всех жертв российской оккупации.
Во время визита в Бучу Кая Каллас подчеркнула, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке, приводят ее слова СМИ.
Она вместе с другими европейскими чиновниками почтили память всех жертв российской оккупации. Лидеры ЕС зажгли лампадки у мемориала.
Как сообщали Новини.LIVE, 31 марта Кая Каллас вместе с другими европейскими чиновниками прибыла в Киев. Андрей Сибига назвал присутствие топ-дипломатов ЕС в годовщину освобождения области символом настоящей солидарности и неизбежности наказания для агрессора.
Также мы писали, что в годовщину освобождения Бучи Кирилл Буданов почтил память погибших в городе. Он напомнил, насколько ценным является государство с сильной армией.
