Европейские чиновники посетил Бучу в годовщину освобождения: видео

Главная Новости дня Европейские чиновники посетили Бучу в годовщину освобождения: видео

Европейские чиновники посетили Бучу в годовщину освобождения: видео

Дата публикации 31 марта 2026 12:47
Андрей Сибига с европейскими чиновниками в Буче. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас и европейскими чиновниками посетили Бучу. Они почтили память всех жертв российской оккупации.

Во время визита в Бучу Кая Каллас подчеркнула, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке, приводят ее слова СМИ.

Візит урядовців ЄС до Бучі 31 березня
Европейские чиновники в Буче 31 марта. Фото: МИД
Річниця визволення Бучі
Кая Каллас и Андрей Сибига. Фото: МИД
Візит європейських урядовців до Бучі
Чествование памяти жертв российской оккупации в Буче. Фото: МИД
Європейські лідери в Бучі
Европейские чиновники в Буче в годовщину освобождения. Фото: МИД

Она вместе с другими европейскими чиновниками почтили память всех жертв российской оккупации. Лидеры ЕС зажгли лампадки у мемориала.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 марта Кая Каллас вместе с другими европейскими чиновниками прибыла в Киев. Андрей Сибига назвал присутствие топ-дипломатов ЕС в годовщину освобождения области символом настоящей солидарности и неизбежности наказания для агрессора.

Также мы писали, что в годовщину освобождения Бучи Кирилл Буданов почтил память погибших в городе. Он напомнил, насколько ценным является государство с сильной армией.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

