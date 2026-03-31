Европейские чиновники посетил Бучу в годовщину освобождения: видео

Андрей Сибига с европейскими чиновниками в Буче.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас и европейскими чиновниками посетили Бучу. Они почтили память всех жертв российской оккупации.

Европейские чиновники в Буче

Во время визита в Бучу Кая Каллас подчеркнула, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке, приводят ее слова СМИ.

Европейские чиновники в Буче 31 марта. Фото: МИД

Кая Каллас и Андрей Сибига. Фото: МИД

Чествование памяти жертв российской оккупации в Буче. Фото: МИД

Европейские чиновники в Буче в годовщину освобождения. Фото: МИД

Она вместе с другими европейскими чиновниками почтили память всех жертв российской оккупации. Лидеры ЕС зажгли лампадки у мемориала.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 марта Кая Каллас вместе с другими европейскими чиновниками прибыла в Киев. Андрей Сибига назвал присутствие топ-дипломатов ЕС в годовщину освобождения области символом настоящей солидарности и неизбежности наказания для агрессора.

