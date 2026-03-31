Главная Новости дня Кая Каллас и министры ЕС приехали в Киев в годовщину освобождения Бучи

Кая Каллас и министры ЕС приехали в Киев в годовщину освобождения Бучи

Дата публикации 31 марта 2026 08:15
Европейские дипломаты, Кая Каллас и Андрей Сибига в Киеве. Фото: МИД Украины

Киев посетила масштабная европейская делегация во главе с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас, чтобы почтить память жертв российской агрессии и обсудить дальнейшие шаги для восстановления справедливости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал присутствие топ-дипломатов ЕС в годовщину освобождения области символом настоящей солидарности и неизбежности наказания для агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на МИД Украины.

Кайя Каллас прибыла в Киев в годовщину деоккупации Бучи

Сегодня, 31 марта 2026 года, Киев принимает Высокую представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Визит европейских лидеров совпадает с датой освобождения Киевской области и чествованием памяти погибших во время российской оккупации. Глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил коллег в столице, подчеркнув важность международного присутствия в такой знаковый день.

"Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры государств-членов ЕС! Сегодня мы отмечаем годовщину резни в Буче. В тот день ужасные фотографии замученных гражданских всколыхнули весь мир. Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость за это и другие российские зверства неизбежна", — отметил Сибига.

Кроме чествования памяти, Сибига подчеркнул, что ровно четыре года назад именно в эти дни Вооруженные силы Украины начали вытеснять врага из северных регионов страны. Андрей Сибига выразил благодарность европейским партнерам за мужество посетить воюющую страну и за их неизменную поддержку на пути к победе.

"В эти дни мы также отмечаем четыре года с тех пор, как Украина начала освобождать Киевскую область и другие районы, оккупированные Россией. Они напоминают миру о героизме наших защитников. Украина знает, как побеждать. Этот визит является признаком настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен высокой представительнице-вице-президенту Каи Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину", — подытожил Сибига.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE ранее, в понедельник, 30 марта, в Киев прибыл и.о. премьер-министра Болгарии для обсуждения вопросов энергетического сотрудничества и других сфер деятельности. В тот же день стало известно, что Украина и Болгария подписали документ о десятилетнем сотрудничестве в сфере обороны.

Ранее Кая Каллас призвала мировое сообщество усилить давление на Россию. Она обвинила Кремль в затягивании переговорного процесса и добавила, что Украина нуждается в большей помощи.

Европейский союз Киев Кайя Каллас визит
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
