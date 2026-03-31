Головна Новини дня Кая Каллас та міністри ЄС приїхали до Києва в річницю звільнення Бучі

Кая Каллас та міністри ЄС приїхали до Києва в річницю звільнення Бучі

Дата публікації: 31 березня 2026 08:15
Кая Каллас та міністри ЄС приїхали до Києва в річницю звільнення Бучі
Європейські дипломати, Кая Каллас та Андрій Сибіга в Києві. Фото: МЗС України

До Києва завітала масштабна європейська делегація на чолі з високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, щоб вшанувати пам'ять жертв російської агресії та обговорити подальші кроки для відновлення справедливості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав присутність топдипломатів ЄС у річницю звільнення області символом справжньої солідарності та неминучості покарання для агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на МЗС України.

Кая Каллас прибула до Києва в річницю деокупації Бучі

Сьогодні, 31 березня 2026 року, Київ приймає Високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. Візит європейських лідерів збігається з датою звільнення Київської області та вшануванням пам'яті загиблих під час російської окупації. Очільник МЗС України Андрій Сибіга привітав колег у столиці, наголосивши на важливості міжнародної присутності в такий знаковий день.

"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС! Сьогодні ми відзначаємо роковини різанини в Бучі. Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча", — зазначив Сибіга.

Окрім вшанування пам'яті, Сибіга підкреслив, що рівно чотири роки тому саме в ці дні Збройні сили України почали витісняти ворога з північних регіонів країни. Андрій Сибіга висловив вдячність європейським партнерам за мужність відвідати країну, що воює, і за їхню незмінну підтримку на шляху до перемоги.

"У ці дні ми також відзначаємо чотири роки з того часу, як Україна почала звільняти Київську область та інші райони, окуповані Росією. Вони нагадують світові про героїзм наших захисників. Україна знає, як перемагати. Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України", — підсумував Сибіга.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE раніше, у понеділок, 30 березня, в Київ прибув в.о. прем'єр-міністра Болгарії для обговорення питань енергетичної співпраці та інших сфер діяльності. Того ж дня стало відомо, що Україна та Болгарія підписали документ про десятирічну співпрацю у сфері оборони.

Раніше Кая Каллас закликала світову спільноту посилити тиск на Росію. Вона звинуватила Кремль у затягуванні переговорного процесу та додала, що Україна потребує більше допомоги.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
