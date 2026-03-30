Україна підписала з Болгарією 10-річну безпекову угоду

Андрей Гюров та Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 30 березня, Україна та Болгарія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона розрахована щонайменше десять років. Документ підписали Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Андрей Гюров.

Угода між Україною та Болгарією

Угода передбачає надання Україні військової підтримки від Болгарії. Крім того, країни розвиватимуть оборонно-промислову співпрацю. На території України та Болгарії будуть створені спільні виробництва безпілотників та боєприпасів. Крім того, представники держав будуть проводити спільні навчання.

"Важливий момент — це спільне виробництво на території нашої країни різної зброї, включаючи дрони. Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Вдячний за позитивний сигнал, що Болгарія дає внески до програми PURL. Це можливість для нас посилювати нашу ППО-стратегію", — зазначив Володимир Зеленський.

Угода також передбачає взаємодію ​у сферах розвідки та безпеки, а також спільну протидію гібридним загрозам й дезінформації. Болгарія та Україні домовилися також про зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Читайте також:

Окрему увагу представники країн також приділили енергетичній безпеці. Україна та Болгарія працюватимуть над тим, аби енергетичний коридор був повністю активним.

"Для нас сьогодні це дуже важливо. Цей коридор може становити близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік, які може отримати Україна. Для нас це також гарантії безпеки — енергетичні", — наголосив Зеленський.

Болгарія також підтверджує свою підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, досягнення достойного миру, важливості ролі міжнародних ініціатив, зокрема Коаліції охочих, та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський з офіційним візитом перебував у країнах Близького Сходу. За підсумком зустрічей з високопосадовцями держав Президент зауважив, що Україна досягнула низки історичних домовленостей. Йдеться про співпрацю з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

Крім того, ми повідомляли про те, що Україна працює над підсиленням партнерства з Йорданією. 29 березня Володимир Зеленський обговорив це з королем Йорданії Абдаллою II. Київ висловив готовність до спільної роботи у захисті від атак.