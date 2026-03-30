Зеленський заявив про історичні домовленості з Близьким Сходом

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки візиту на Близький Схід. Він зауважив, що Україна досягнула низки історичних домовленостей з низкою країн, зокрема, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави.

Домовленості України та країн Близького Сходу

"Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості: Україна та Саудівська Аравія, Обʼєднані Арабські Емірати, Катар. Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні — сьогодні мені він доповідав, — є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману", — зазначив Зеленський.

