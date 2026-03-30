Зеленский заявил об исторических договоренностях с Ближним Востоком

Президент Владимир Зеленский подвел итоги визита на Ближний Восток. Он отметил, что Украина достигла ряда исторических договоренностей с рядом стран, в частности, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Договоренности Украины и стран Ближнего Востока

"Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе Рустем Умеров, он продолжает переговоры на политическом уровне - сегодня мне он докладывал, - есть уже также дополнительные запросы от Бахрейна и Омана", - отметил Зеленский.

