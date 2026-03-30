Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украина подписала с Болгарией 10-летнее соглашение по безопасности

Украина подписала с Болгарией 10-летнее соглашение по безопасности

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 21:49
Андрей Гюров и Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 30 марта, Украина и Болгария подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно рассчитано минимум на десять лет. Документ подписали Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Андрей Гюров.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Офис Президента Украины.

Соглашение между Украиной и Болгарией

Соглашение предусматривает предоставление Украине военной поддержки от Болгарии. Кроме того, страны будут развивать оборонно-промышленное сотрудничество. На территории Украины и Болгарии будут созданы совместные производства беспилотников и боеприпасов. Кроме того, представители государств будут проводить совместные учения.

"Важный момент - это совместное производство на территории нашей страны различного оружия, включая дроны. Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Благодарен за позитивный сигнал, что Болгария дает взносы в программу PURL. Это возможность для нас усиливать нашу ПВО-стратегию", — отметил Владимир Зеленский.

Соглашение также предусматривает взаимодействие в сферах разведки и безопасности, а также совместное противодействие гибридным угрозам и дезинформации. Болгария и Украина договорились также об укреплении безопасности в Черноморском регионе.

Читайте также:

Отдельное внимание представители стран также уделили энергетической безопасности. Украина и Болгария будут работать над тем, чтобы энергетический коридор был полностью активным.

"Для нас сегодня это очень важно. Этот коридор может составлять около 10 миллиардов кубометров газа в год, которые может получить Украина. Для нас это также гарантии безопасности — энергетические", — подчеркнул Зеленский.

Болгария также подтверждает свою поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, достижения достойного мира, важности роли международных инициатив, в частности Коалиции желающих, и создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский с официальным визитом находился в странах Ближнего Востока. По итогам встреч с высокопоставленными чиновниками государств Президент отметил, что Украина достигла ряда исторических договоренностей. Речь идет о сотрудничестве с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Кроме того, мы сообщали о том, что Украина работает над усилением партнерства с Иорданией. 29 марта Владимир Зеленский обсудил это с королем Иордании Абдаллой II. Киев выразил готовность к совместной работе в защите от атак.

Владимир Зеленский Болгария соглашение по безопасности
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации