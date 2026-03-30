Украина подписала с Болгарией 10-летнее соглашение по безопасности

Андрей Гюров и Владимир Зеленский.

В понедельник, 30 марта, Украина и Болгария подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно рассчитано минимум на десять лет. Документ подписали Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Андрей Гюров.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Офис Президента Украины.

Соглашение между Украиной и Болгарией

Соглашение предусматривает предоставление Украине военной поддержки от Болгарии. Кроме того, страны будут развивать оборонно-промышленное сотрудничество. На территории Украины и Болгарии будут созданы совместные производства беспилотников и боеприпасов. Кроме того, представители государств будут проводить совместные учения.

"Важный момент - это совместное производство на территории нашей страны различного оружия, включая дроны. Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Благодарен за позитивный сигнал, что Болгария дает взносы в программу PURL. Это возможность для нас усиливать нашу ПВО-стратегию", — отметил Владимир Зеленский.

Соглашение также предусматривает взаимодействие в сферах разведки и безопасности, а также совместное противодействие гибридным угрозам и дезинформации. Болгария и Украина договорились также об укреплении безопасности в Черноморском регионе.

Отдельное внимание представители стран также уделили энергетической безопасности. Украина и Болгария будут работать над тем, чтобы энергетический коридор был полностью активным.

"Для нас сегодня это очень важно. Этот коридор может составлять около 10 миллиардов кубометров газа в год, которые может получить Украина. Для нас это также гарантии безопасности — энергетические", — подчеркнул Зеленский.

Болгария также подтверждает свою поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, достижения достойного мира, важности роли международных инициатив, в частности Коалиции желающих, и создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский с официальным визитом находился в странах Ближнего Востока. По итогам встреч с высокопоставленными чиновниками государств Президент отметил, что Украина достигла ряда исторических договоренностей. Речь идет о сотрудничестве с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Кроме того, мы сообщали о том, что Украина работает над усилением партнерства с Иорданией. 29 марта Владимир Зеленский обсудил это с королем Иордании Абдаллой II. Киев выразил готовность к совместной работе в защите от атак.