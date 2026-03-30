Болгарское правительство прибыло на переговоры в Киев

Встреча болгарской делегации в Киеве. Фото: Министерство иностранных дел Болгарии/Facebook

В Киев в понедельник, 30 марта, приехал исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров. Вместе с ним в украинскую столицу прибыли руководители внешнеполитического, оборонного, энергетического, образовательного и транспортного ведомств.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии, передает Новини.LIVE.

Во время визита представители болгарского правительства должны провести переговоры с ключевыми представителями украинской власти.

"Премьер-министр проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.В состав делегации в Киеве, возглавляемой премьером Гюровым, входят министр иностранных дел Надежда Нейски, министр транспорта и связи Корман Исмаилов, министр обороны Атанас Запрянов, министр образования и науки Сергей Игнатов и министр энергетики Трайчо Трайков", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Как писали ранее Новини.LIVE, в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский провел переговоры с Болгарией и согласовали сотрудничество в энергетическом секторе, а также в обороне. Также стороны согласовали некоторые проекты по производству для усиления безопасности в Черном море.

Кроме того, с 2026 года Болгария полностью разорвала газовые контракты с Россией и больше не закупает энергоносители у страны-агрессора. Зато Болгария подписала контракты на покупку СПГ из США на выгодных условиях.