Украина и Болгария усиливают сотрудничество - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Во время обсуждения лидеры сосредоточились на вопросах энергетического сотрудничества, безопасности и обороны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 6 ноября.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Украина и Болгария усиливают сотрудничество

Как сообщил глава государства, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на укрепление энергетической безопасности в регионе. Зеленский подчеркнул, что достигнутые договоренности обязательно будут реализованы на практике.

Отдельное внимание было уделено оборонному взаимодействию между Украиной и Болгарией. Президент отметил, что инструмент Евросоюза SAFE открывает широкие возможности для совместных проектов в сфере производства, в частности тех, которые касаются усиления безопасности в Черном море.

По словам Зеленского, Болгария проявила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, а обе стороны договорились, что их команды детально проработают все договоренности. Президент поблагодарил болгарского премьера за поддержку и заверил, что контакты между странами продолжатся.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Кении Уильямом Руто, во время которой стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и гуманитарной поддержки. Среди тем — российские обстрелы, рекрутинг иностранцев в армию РФ и похищение украинских детей.

До этого Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны предметно обсудили вопросы европейской интеграции обеих стран.