Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объявил о договоренностях с Болгарией по энергетике

Зеленский объявил о договоренностях с Болгарией по энергетике

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 20:55
обновлено: 20:55
Украина и Болгария усиливают сотрудничество - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Во время обсуждения лидеры сосредоточились на вопросах энергетического сотрудничества, безопасности и обороны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 6 ноября.

Реклама
Читайте также:
Зеленський оголосив про домовленості із Болгарією щодо енергетики - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Украина и Болгария усиливают сотрудничество

Как сообщил глава государства, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на укрепление энергетической безопасности в регионе. Зеленский подчеркнул, что достигнутые договоренности обязательно будут реализованы на практике.

Отдельное внимание было уделено оборонному взаимодействию между Украиной и Болгарией. Президент отметил, что инструмент Евросоюза SAFE открывает широкие возможности для совместных проектов в сфере производства, в частности тех, которые касаются усиления безопасности в Черном море.

По словам Зеленского, Болгария проявила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, а обе стороны договорились, что их команды детально проработают все договоренности. Президент поблагодарил болгарского премьера за поддержку и заверил, что контакты между странами продолжатся.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Кении Уильямом Руто, во время которой стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и гуманитарной поддержки. Среди тем — российские обстрелы, рекрутинг иностранцев в армию РФ и похищение украинских детей.

До этого Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны предметно обсудили вопросы европейской интеграции обеих стран.

Владимир Зеленский переговоры Болгария война в Украине энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации