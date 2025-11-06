Відео
Україна
Зеленський оголосив про домовленості із Болгарією щодо енергетики

Зеленський оголосив про домовленості із Болгарією щодо енергетики

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 20:55
Оновлено: 20:55
Україна та Болгарія посилюють співпрацю - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Під час обговорення лідери зосередилися на питаннях енергетичної співпраці, безпеки та оборони.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 6 листопада.

Зеленський оголосив про домовленості із Болгарією щодо енергетики - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Україна та Болгарія посилюють співпрацю

Як повідомив глава держави, сторони узгодили конкретні кроки, спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки в регіоні. Зеленський підкреслив, що досягнуті домовленості обов’язково будуть реалізовані на практиці.

Окрему увагу було приділено оборонній взаємодії між Україною та Болгарією. Президент зазначив, що інструмент Євросоюзу SAFE відкриває широкі можливості для спільних проєктів у сфері виробництва, зокрема тих, які стосуються посилення безпеки в Чорному морі.

За словами Зеленського, Болгарія виявила зацікавленість у подальшій співпраці, а обидві сторони домовилися, що їхні команди детально опрацюють усі домовленості. Президент подякував болгарському прем’єру за підтримку та запевнив, що контакти між країнами продовжаться.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили ключові питання безпеки та гуманітарної підтримки. Серед тем — російські обстріли, рекрутинг іноземців до армії РФ та викрадення українських дітей.

До цього Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сторони предметно обговорили питання європейської інтеграції обох країн.

Володимир Зеленський переговори Болгарія війна в Україні енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
