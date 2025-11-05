Розмова Зеленського з Вучичем 5 листопада - що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 5 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сторони предметно обговорили питання європейської інтеграції обох країн.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Розмова Зеленського з Вучичем

За словами голови держави, Україна та Сербія мають спільні інтереси в цьому напрямку та можуть допомагати одна одній у реалізації євроінтеграційних планів.

Окрему увагу президенти приділили питанням регіональної безпеки, наголосивши на готовності до подальшої співпраці у цій сфері.

Також лідери обговорили міжнародну адженду на найближчий час і домовилися підтримувати постійний контакт, координуючи свої подальші дії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою. Вони домовилися про нову енергетичну підтримку для України та спільні кроки з посилення безпеки у регіоні.

Також український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Глава держави привітав її з початком роботи на посаді.