Розмова Зеленського з Вучичем 5 листопада - що обговорили

Зеленський провів розмову з Вучичем — про що говорили
У середу, 5 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сторони предметно обговорили питання європейської інтеграції обох країн.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з Вучичем
За словами голови держави, Україна та Сербія мають спільні інтереси в цьому напрямку та можуть допомагати одна одній у реалізації євроінтеграційних планів.
Окрему увагу президенти приділили питанням регіональної безпеки, наголосивши на готовності до подальшої співпраці у цій сфері.
Також лідери обговорили міжнародну адженду на найближчий час і домовилися підтримувати постійний контакт, координуючи свої подальші дії.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою. Вони домовилися про нову енергетичну підтримку для України та спільні кроки з посилення безпеки у регіоні.
Також український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Глава держави привітав її з початком роботи на посаді.
Читайте Новини.LIVE!