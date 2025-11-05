Видео
Зеленский провел разговор с Вучичем — о чем говорили

Зеленский провел разговор с Вучичем — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:47
обновлено: 19:53
Разговор Зеленского с Вучичем 5 ноября - что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 5 ноября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны предметно обсудили вопросы европейской интеграции обеих стран.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленський провів розмову з Вучичем — про що говорили - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского с Вучичем

По словам главы государства, Украина и Сербия имеют общие интересы в этом направлении и могут помогать друг другу в реализации евроинтеграционных планов.

Отдельное внимание президенты уделили вопросам региональной безопасности, отметив готовность к дальнейшему сотрудничеству в этой сфере.

Также лидеры обсудили международную адженду на ближайшее время и договорились поддерживать постоянный контакт, координируя свои дальнейшие действия.

Напомним, что Владимир Зеленский провел разговор с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Они договорились о новой энергетической поддержке для Украины и совместных шагах по усилению безопасности в регионе.

Также украинский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. Глава государства поздравил ее с началом работы в должности.

Владимир Зеленский Европейский союз ЕС Александар Вучич евроинтеграция
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
