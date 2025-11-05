Разговор Зеленского с Вучичем 5 ноября - что обсудили

Зеленский провел разговор с Вучичем — о чем говорили
В среду, 5 ноября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны предметно обсудили вопросы европейской интеграции обеих стран.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Вучичем
По словам главы государства, Украина и Сербия имеют общие интересы в этом направлении и могут помогать друг другу в реализации евроинтеграционных планов.
Отдельное внимание президенты уделили вопросам региональной безопасности, отметив готовность к дальнейшему сотрудничеству в этой сфере.
Также лидеры обсудили международную адженду на ближайшее время и договорились поддерживать постоянный контакт, координируя свои дальнейшие действия.
