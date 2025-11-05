Зеленский провел телефонный разговор с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 5 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. Глава государства поздравил ее с началом работы в должности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский провел разговор с премьером Японии

Глава государства поблагодарил Японию за уважение к смелости украинцев, неизменную помощь Украине и принципиальность на протяжении всего времени с начала российского вторжения.

Зеленский отметил, что Украина и Япония одинаково понимают, какие опасности несет российская война для всех в мире.

Во время общения лидеры обсудили возможности объединить усилия, чтобы было больше безопасности и развития для обоих народов и регионов.

Владимир Зеленский отметил готовность обеих стран работать вместе, чтобы развивать наиболее сильные технологии для защиты жизни, учитывая изменения и вызовы, которые принесла эта война.

Президент проинформировал о намерениях Украины развивать контролируемый экспорт оружия и строить прочные партнерства для совместного производства современных вооружений, способных защитить партнеров от угроз.

Также глава государства рассказал о потребности Украины в укреплении ПВО для защиты жизни в городах и энергетической инфраструктуры, которая является первой мишенью для России.

Украинский лидер отметил, что очень ценит готовность Японии и Санае Такаичи помочь в энергетической сфере соответствующим оборудованием, что поможет украинским городам и общинам этой зимой.

Зеленский отметил, что Украина также заинтересована в увеличении сотрудничества с Японией для восстановления и реконструкции.

Отдельное внимание во время разговора лидеры уделили дипломатической работе. Президент рассказал о дипломатической ситуации и возможности для эффективного давления на Россию ради принуждения ее к реальной дипломатии и окончания войны.

Владимир Зеленский пригласил Санае Такаичи посетить Украину. Глава государства уверен, что Украина и Япония имеют большие возможности для расширения сотрудничества, и надеется на совместные результаты.

Напомним, что недавно Украина синхронизировала санкции против РФ с Японией.

Ранее мы информировали, что в Японии отвергли требование Трампа отказаться от российского газа.