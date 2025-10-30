Япония не хочет отказываться от российского газа — детали

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи отклонила просьбу президента США Дональда Трампа запретить импорт энергоносителей из России. Она подчеркнула, что это будет сложно для ее страны.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, вопрос закупок Японией сжиженного газа в России возник во время двусторонней встречи Санаэ Такаичи и Дональда Трампа в Токио, однако премьер сказала, что отказ от российского сырья будет сложным для ее страны и попросила президента США понять энергетические потребности Японии.

Российские поставки составляют почти 9% от общего импорта СПГ в Японию, а японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют доли в проекте СПГ Сахалин-2.

Такаичи сказала, что если Япония прекратит закупки, это только сделает счастливыми Китай и Россию.

Напомним, США готовят план по отлучению трех стран от российского газа. Речь идет о Венгрии, Словакии и Турции.

Также мы писали, что РФ разорвала соглашение с США о плутонии. Документ обязывал страны утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, превратив его в топливо для атомных электростанций.