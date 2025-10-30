Видео
Україна
В Японии отвергли требование Трампа отказаться от газа России

В Японии отвергли требование Трампа отказаться от газа России

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 09:43
обновлено: 09:45
Япония не хочет отказываться от российского газа — детали
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи отклонила просьбу президента США Дональда Трампа запретить импорт энергоносителей из России. Она подчеркнула, что это будет сложно для ее страны.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Япония не хочет отказываться от российского газа

По данным издания, вопрос закупок Японией сжиженного газа в России возник во время двусторонней встречи Санаэ Такаичи и Дональда Трампа в Токио, однако премьер сказала, что отказ от российского сырья будет сложным для ее страны и попросила президента США понять энергетические потребности Японии.

Российские поставки составляют почти 9% от общего импорта СПГ в Японию, а японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют доли в проекте СПГ Сахалин-2.

Такаичи сказала, что если Япония прекратит закупки, это только сделает счастливыми Китай и Россию.

Напомним, США готовят план по отлучению трех стран от российского газа. Речь идет о Венгрии, Словакии и Турции.

Также мы писали, что РФ разорвала соглашение с США о плутонии. Документ обязывал страны утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, превратив его в топливо для атомных электростанций.

Дональд Трамп Япония газ импорт Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
